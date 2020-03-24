诺基亚：已申报3000多项5G专利

IT之家3月24日消息 诺基亚今天宣布，已经向欧洲电信标准协会（ETSI）申报了3000多个专利，作为5G标准的基础。这反映了诺基亚在移动技术研发和标准化方面的持续领导地位和强劲势头。

诺基亚首席技术官、诺基亚贝尔实验室（Nokia Bell Labs）总裁马库斯·韦尔登（Marcus Weldon）表示：

诺基亚定义了几乎所有移动设备、数字系统和网络中使用的许多基本技术，这些发明对新的工业物联网时代至关重要。我们对这些发明进行了标准化，以便于广泛使用和采用。5G的好处最初是为消费者带来大量的新容量，但随着新技术和网络架构的发展，它将为企业和工业企业带来新的应用，端到端的5G网络将构成第四次工业革命的关键结构，诺基亚贝尔实验室再次成为这场革命的核心。

诺基亚技术公司总裁詹尼•卢坎德（Jenni Lukander）表示：

随着5G时代的发展势头，我们的研发努力正在为消费者和工业技术生态系统创造新的机遇，我感到非常激动。作为一个长期的发明家，诺基亚能够为5G的未来进行创新，因为我们通过授权从我们广泛的研发投资中创造的标准化技术而获得了公平的回报。这种良性循环为5G技术创造了巨大的新潜力，我对未来的可能性感到兴奋。

IT之家了解到，半年前诺基亚有2000份专利，这意味着过去6个月中该数字增长了50%，表明诺基亚的研发部门一直在忙于5G的开发。

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