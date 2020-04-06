LG下月将用新品牌发布5G手机：将比三星Galaxy S20更便宜

据国外媒体报道，周五，LG电子表示，该公司将在5月份推出新的5G智能手机。这款手机将采用新的品牌名称，而不是过去的G系列来命名。

据外媒报道，LG电子准备在5月15日发布5G智能手机，这款手机具备旗舰智能手机的所有功能，但将比三星的Galaxy S20高端智能手机更便宜。然而，LG电子的一名官员否认了该报道，并称这款手机的发布日期还没有确定。

LG预计，这款新手机将使用高通的骁龙765或765G处理器（支持5G网络），以及一个支持双屏的配件。

LG电子是韩国仅次于三星的第二大电子公司，除了智能手机，它还涉足一系列行业，包括白色家电、家用设备等。

该公司在4G LTE和5G专利方面处于领先地位。此前，美国一专利咨询公司的数据显示，该公司从2012年到2016年连续五年获得美国最多的LTE和LTE-Advanced专利。

为了在亏损的智能手机业务上取得突破，LG在不同的地区采用了不同的方法。今年早些时候，该公司在北美和欧洲的一些国家发布了高端5G V60 ThinQ，这款手机的目标客户是那些想尝试更快的5G网络手机的人。

该公司表示，将针对韩国市场推出一款“大众高端”的智能手机，这款手机的价格更便宜，但具有高端功能，如更大的屏幕、更大的电池容量，以及比之前的G系列手机更好的摄像头。

今年2月份，LG电子表示，它将于今年第二季度在中南美和欧洲地区推出三款搭载四个后置摄像头的智能手机——LG K61、LG K51S和LG K41S。这三款智能手机通过升级的摄像头、多媒体功能和改进的全面性能，为消费者提供一流的用户体验。

该公司并没有透露这三款新手机的价格，但行业观察人士预计，它们的售价将在300美元左右（2101.62元）。