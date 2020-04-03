路透：疫情下三星Galaxy S20销量下滑30%，韩国5G先发优势恐不保

消费者对于5G技术的兴趣已经因为成本和质量担忧下降。如今，新冠肺炎大流行又进一步让这股热情降温。这些因素使得韩国难于保持其在全球下一代5G电信服务领域的领先优势。

图1：三星Galaxy S20

整整一年前，由SK电讯和韩国电信牵头的韩国电信运营商推出了世界首批5G服务。韩国手机巨头三星电子也抢先世界其他设备制造商一步，几乎在同一时间发布了首款5G手机。



然而，在丰厚补贴推动了5G智能机的早期增长后，这股炒作几乎销声匿迹。消费者对于这种更昂贵手机和时好时坏的5G服务的价值产生了怀疑。现在，新冠肺炎危机更是重创了市场需求。

三星S20销量不佳

三星的新款5G手机Galaxy S20在2月底上市，售价最高达到159.5万韩元(约合1308.81美元)。一位韩国运营商管理人员称，和前代S10的早期销量相比，S20的韩国销量下滑了大约30%。通常情况下，新手机在上市初期往往会销量飙升。

5G技术在韩国部署的放缓，显示出新冠肺炎疫情对于5G在全球兴起的阻碍。包括苹果公司在内的智能机制造商目前计划在今秋推出5G手机，在经历了两年的行业萎缩后希望借助5G提振销量。

5G部署的延期还可能影响自动驾驶汽车、全自动化工厂和城市等未来服务计划。受到疫情的影响，西班牙、意大利、法国以及澳大利亚已经推迟了5G频谱的拍卖。

市场研究公司Counterpoint分析师汤姆· 康(Tom Kang)认为，相反的是，中国5G手机销量预计将在第二季度复苏，提振华为等中国公司的业务。

小米公司最近刚刚发布了新款旗舰5G智能机，该公司表示随着中国社会秩序在新冠肺炎封城后开始恢复正常，公司正看到国内销量复苏的迹象。三星在中国智能机市场的占有率有限，多数高端5G手机都是在其它市场销售。

韩国5G用户增长低迷

韩国政府的数据显示，韩国运营商的新5G用户在2月份增加了大约40万人，高于前一个月的29万人。然而，分析师指出，考虑到三星已经发售了S20(可带动5G用户增长)，这个数据并不高。

图2：韩国每月的5G用户增长人数

随着电信运营商削减营销指出，顾客对于时好时坏的5G网络连接和缺乏差异化内容越来越不满，韩国5G市场的发展在去年11月开始放缓。分析师称，运营商和手机制造商必须依靠新的补贴来重振市场需求，这会蚕食他们的利润。

去年，三星把抢占5G手机市场先发优势的希望放在了韩国身上。分析师认为，三星预计会赶在苹果5G版iPhone发布前在美国和欧洲等其他主要市场扩大5G销量。

美国零售商已经为S20的线上销售提供大约20%的折扣，后者在一个月前刚刚登陆美国市场。三星无锁版S20目前在百思买和亚马逊的售价为799.99美元，较999.99美元原始价便宜了200美元。三星不予置评。一位三星联席CEO在3月中旬告诉股东称，5G智能机需求预计将在今年增长。

三星拟推低价5G手机

来自电信行业的消息称，为了提振5G手机销量，三星计划于今年上半年在韩国推出更便宜的5G智能机，例如A71系列。

“消费者对于购买新手机持谨慎态度，因为5G手机和4G手机相比感觉差距不大，而且售价远高于4G手机，尤其是在疫情影响消费者信心的情况下。”大成证券(Daeshin securities)分析师Kim Hoi-jae表示，“因此，手机制造商预计会以更快的速度推出低价5G手机。”

根据韩国在今天发布的数据，韩国新增86例确诊病例，使得全国总确诊病例增加到10,062例。尽管韩国每天的新增确诊病例已经较高峰期时下滑，但是消费者依旧对于购买新手机保持谨慎。

“像这种时期，换手机不是优先事项。”首尔一家手机零售店的经理称。