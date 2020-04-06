库克：苹果正同供应商合作，致力于设计和生产口罩

4月6日消息，据国外媒体报道，苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)表示，该公司截止目前为止已经采购超过2000万个口罩，按照计划捐赠给全球各地。此外，苹果还在同供应商合作，致力于设计和生产口罩。

一周多之前，库克曾称已经采购1000万个口罩并捐赠给了医疗卫生专业人员，而现在这个数字已经上升到2000万。

据库克透露，苹果还为医务工作者设计了一款定制口罩。库克称，这些口罩的第一批货已经在上周运抵圣克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凯撒医院，获得医务人员的良好反应。

库克表示，“在当前极具挑战和困难的时期，我希望你们保持安全和健康。苹果整个团队一直在努力工作，以支持在前线工作的英勇的医疗专业人员。今天，我希望向大家分享两个最新信息。”

“首先，在全球范围，通过我们的供应链来源能够采购的口罩数量，已经提高到2000多万个。这是真正的一项全球性的努力，我们正在与各地政府保持持续和密切的合作，以确保这些口罩被捐赠给最急需的地方。”

“第二，我们已经启动了作为一家公司所能够达到的最大限度的努力，把产品设计师、工程运营人员、包装团队和我们的供应商召集在一起，为医疗工作者设计、生产和运送口罩。”

“上周，我们的第一批货物已经运抵圣克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凯撒医院，医生的反馈是非常积极的。这些口罩均为平装，每盒100个。我们采购原材料后，在美国和中国生产。每个口罩的生产时间不到2分钟。”

“本周末之前，我们计划发货超过100万个，然后每周发货超过100万个。我们正在与美国各地的医疗专业人员和政府官员进行密切协调，以使这些口罩达到最迫切需要的地方。通过这两方面的努力，我们希望尽快地将这些口罩扩大到发往美国以外的地区。”

“我们致力于通过苹果能够提供的独特帮助，满足医护人员急切的基本需求。”

“对苹果来说，这是一项爱和感恩的工作，随着时间的推移，我们将分享更多的努力。同时，按照专家的建议，即呆在家里和保持社交距离，我们就能够阻止病毒的传播。”

“为了有助于你们自己的生活，谢谢你们所做的一切。再次感谢身处这场战斗前线的人。保持安全，保持健康。”

库克发布的这条推文称，“苹果致力于支持全球对Covid-19的抗疫努力。通过我们的供应链，我们目前已经采购了超过2000万个口罩。此外，我们的设计、工程、运营和包装团队还正在与供应商合作，为医务人员设计、生产和运送口罩。”