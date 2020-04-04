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苹果，微软等美科技巨头疫情中逆市招聘：工程师最热门

2020/4/4 11:12:01来源：新浪科技作者：维金责编：微尘评论：

据外媒报道，尽管许多知名科技创业公司进行了裁员，但现金充裕的科技巨头仍在继续增加员工人数。

在新冠病毒疫情期间，亚马逊的生鲜百货和其他生活必需品订单激增，因此该公司也在持续招聘。3月16日，亚马逊表示，计划再招聘10万名仓库工人和快递员。截至2019年底，亚马逊有79.8万名员工。本周四亚马逊表示，已有8万个这样的岗位完成了招聘。

亚马逊并不是唯一一家这样的公司。本周四，Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）表示，该公司计划在今年底之前为产品和工程团队再招聘1万人。截至2019年底，Facebook的员工总数为44942人。除研发岗位之外，Facebook在过去两年中也在持续增加平台内容管理人员。

与此同时，其他科技巨头也在进行招聘，尽管目前的面试只能通过视频来进行。

微软的LinkedIn招聘页面显示，过去24小时内该公司新增了数百个工程和管理职位。在过去两周中，微软开放了许多其他岗位。大多数岗位位于美国，但微软也在英国和印度等地展开招聘。

谷歌的LinkedIn招聘页面在过去24小时中也发布了数百个新职位。与微软相比，谷歌的新职位中有更多涉及销售和管理职能。最近几个季度，谷歌一直在为云计算部门招聘销售和客户支持岗位。

苹果的LinkedIn招聘页面看起来与微软相似。最近，该公司发布了数百个在美国和其他国家的工程和管理职位。

尽管科技巨头正在招聘，但许多亏损中的创业公司一直在裁员，削减现金支出。目前，创业公司的收入增长和未来融资能力都受到质疑。

某些获得风投投资的公司正在裁员，例如共享电动滑板车创业公司Bird和Lime。在疫情期间，这些公司的业务停摆，因此收入也大幅下降。不过，电商和企业软件等领域的创业公司也并非完全不受影响。美国媒体近期对创业公司的裁员报道进行了汇总，发现有40多家这样的公司总共裁员了3800多人。

与现金有限、仍在持续消耗现金的同行业公司相比，现金充裕的科技公司在当前的环境中往往更强大，这其中肯定包括规模最大的公司在内。

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