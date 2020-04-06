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英特尔/AMD核显游戏实测：Vega 7 领先 Iris Plus

2020/4/6 11:24:09来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月6日消息 Youtube视频博主TechEpiphany在新一期的视频中对比了英特尔i7-1065G7的Iris Plus核显、R7 3700U的Vega 10核显以及R7 4800HS的Vega 7核显在不同游戏中的表现。

据介绍，视频中测试的i7-1065G7（22W）配备了2x16GB DDR4-3200内存；AMD Ryzen 7 3700U（22W） 配备了2x8GB DDR4-2400内存；AMD Ryzen 7 4800HS（20W）配备了 2x8GB DDR4-3200内存。

在《Dota 2》的1080p Very high画质下，Iris Plus核显为54fps，R7 3700U的Vega 10为45fps，而R7 4800H搭载的Vega 7达到了74fps

在《绝地求生》的1080p 中画质下，Iris Plus核显为27fps，R7 3700U的Vega 10为32fps，而R7 4800H搭载的Vega 7达到了39fps。

在《巫师3》的1080p 中画质下，Iris Plus核显为21fps，R7 3700U的Vega 10为23fps，而R7 4800H搭载的Vega 7达到了29fps。

IT之家注意到，R7 4800HS的Vega 7核显已经超过上代12nm工艺下的Vega 10以及英特尔10nm 工艺的Iris Plus核显，但仍达不到轻薄本最新独立显卡MX 350的游戏性能。

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关键词：英特尔AMD核显

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