海外再不全民戴口罩，这 1.9 万家新增口罩业务公司要哭了

当地时间4月3日，世卫组织召开新冠肺炎例行发布会，称正在研究是否建议公众在公共场合佩戴口罩。此前，世卫组织的建议是正确洗手以及与他人尽量保持一米以上距离等措施，不包括佩戴口罩。

美国疾病控制和预防中心则修改了其关于美国民众佩戴口罩的指南，建议民众在无法保持适当社交距离的公共场所，戴上非医用口罩，以阻止新冠病毒的传播。

土耳其、巴西等国也开始呼吁民众使用口罩。

“国外政府早就应该要求所有人戴口罩了，这是被中国证明的行之有效的防疫措施。”作为一个刚转产口罩的企业主，王刚很期盼，口罩能从中国刚需变成世界刚需。

疫情之前，中国就是世界最大的口罩生产国和出口国，最大产能为每天2000多万只，受疫情影响，大批企业转产口罩。据国家发改委数据，2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产量达到1.16亿只。

王刚表示，现在中国的口罩每日产量，“保守估计已经达到了2亿只”。

据企查查专业版数据显示，截至4月4日，我国经营范围包含口罩且在业存续的企业共计 6.9万家，其中，有1.9万家企业是在1月25日疫情爆发后新增的。而2019 年全年，新增口罩经营范围的企业才 458 家。

按照测算，中国的口罩需求量在日均5亿只，而目前国内的口罩产能即将供需平衡，随着疫情逐渐稳定，口罩产能过剩的问题摆在眼前。

市场上，口罩价格正在以肉眼可见的速度下降。单价15元左右的一次性KN95防护口罩，降到了9元/只左右。而工厂出货价已经降到了7元以内。普通的一次性防护口罩价格同样面临降价。

国内已经实现了“口罩自由”，打开淘宝、京东，已经能够找到1元/只的一次性口罩，很多口罩品牌可以拍下即发。

入局者众多

“大干300天”，3月23日，扬州米奇CEO赵哲发布了一条朋友圈。

自疫情发生以来，瞄准口罩需求的转产企业并非少数，其中不乏中国石化、上汽通用五菱、比亚迪、广汽集团、富士康、格力等制造业巨头。此外，服装业和拥有无菌车间的纸尿裤、卫生巾厂商也纷纷加入其中。

春节期间，身边的亲朋好友一再地发出“一罩难求”的信息，赵哲做出了转产口罩的决定。当时扬州米奇的主线业务还是婴儿用品的生产，作为一家日化企业，扬州米奇有10万级的净化车间，这也为转战口罩生产提供了初步的条件。

疫情之初，赵哲最开始准备了两条生产线，后来接了一个大订单后，赵哲立刻决定追加到35条半自动生产线，10条全自动生产线，两条超高速生产线。

赵哲用一个月的时间，便把口罩产能从0发展到国内前三，目前，扬州米奇的口罩产能全部释放后，单日可以产出1500万只。

在口罩生产机器上，赵哲几乎是每一台都亲自跟进，从购进调试到投入生产，甚至于后期的改进工作，赵哲一直参与其中。“直到今天，我们也可以独立生产改进版本的口罩生产机器。”

在扬州米奇计划转产的第一天，赵哲就开始安排员工进行熔喷布的储备工作，在熔喷布价格还未大幅上涨之前，扬州米奇贮备的熔喷布大概可以支持两亿只口罩的交付。

熔喷布是口罩过滤功能的关键性材料，被称为医用口罩的“心脏”，一般情况下，一吨熔喷布能够生产30-40万只医用口罩。在疫情期间，熔喷布价格一路飞涨，最高从每吨2万元涨至40万元。

随着海外疫情的蔓延，可供海外医护人员使用的KN95规格口罩的需求量暴增，熔喷布厂家都在转向切割KN95规格的熔喷布，产能分流严重。所以在可预见的三个月内，熔喷布价格依然坚挺，赵哲表示，在这样高价的口罩原材料背景下，对于一些中小工厂可能是灭顶之灾，如果消化不了成本，会有一批工厂被市场洗牌。

“在原材料方面，我们准备的比别人充分，这也是我们产能能够迅速提升的保障。”赵哲回想起当初储备熔喷布的情景，仍旧记忆犹新。“几乎每天都在不停的寻找合作厂商，然后一车一车往车间拉，后来看到熔喷布价格飞涨，也很庆幸自己当初的决策。”

赵哲表示，扬州米奇的口罩产能最终会稳定在1500万只左右，重点生产重点做KN95口罩、儿童口罩、医用外科口罩等，除了销售口罩，扬州米奇也逐步发展为口罩生产设备供应商。

“本身（生产）口罩就不是门槛很高，”王刚介绍，口罩生产仅需筹建一个净化车间，进行试生产检测，检测合格后申请许可证，“如果有厂房的情况下，投资个小一百万就能干起来了。”

也正由于门槛低、投资金额不高，中小企业入局者众多，其中不少是投机者。王刚表示，他没有赶上生产口罩如印钞的好时候。真正赚到快钱的应该是2月份就已经把工厂开起来的人，“11、12月份的时候，可能他们已经觉得不对劲去做准备了。”这类似炒股，早期入局者确实有可能赚到大钱，提前储备物料成本也会低很多，“月入千万没问题”，但是“等大家都发现这是热点的时候，已经不是热点了”。

海外订单暴涨

随着海外疫情日益严重，在满足国内订单的前提下，一些海外订单也纷至沓来。3月初，赵哲便开始着手准备海外口罩标准的认证申请，在10天之内，扬州米奇口罩就通过了欧盟CE和美国FDA认证，此外，还有印度和日本的相关资质。

相比于国内订单而言，海外订单的决策速度会慢很多。此外，在接单过程中，会有很多询价的中间商，同一个标准的，会有数十人甚至数百人询价。“如何过滤掉没有决策推动力的中间商，剔除掉完全没有贸易经验的客户，需要花大量时间。”赵哲说到。

在和海外订单的客户接洽过程中，也有遇到近百个号称几千万几个亿的订单，很多中间商会虚报订单信息来骗取报价。“我们得注重脚踏实地的走，成单比较多的还是百万量级的订单，遇到千万级亿级的客户会更加谨慎。”

目前，扬州米奇是直接和贸易商对接。赵哲表示，由国内的客户介绍其海外的上下游企业直接下单，信任成本比较低，中间可以省去很多不必要的麻烦。

在猎云网采访过程中，赵哲一直强调扬州米奇自身的定位，“我们只负责工厂交货，后面过程不参与，专业的人做专业的事，我们定位自己是一个品牌工厂，成为全球产业链中的一个环节，把产品品质做好，把成本结构控制好，练好内功，迎接市场的波动与变化。”

订单增多，产能一再扩大，扬州米奇也在不停地扩大招聘计划。

在疫情之初，赵哲接受猎云网采访时表示，预计会扩大200个一线工人的招聘。随着海外订单的加入，截至目前，扬州米奇增加招聘约700余人，涵盖各个模块，其中以一线生产、品控人员为主。据了解，现在扬州米奇一线员工已经将近1000人，采用三班倒的工作模式，每个班次8小时，24小时不停歇。

“增加产能的同时把品质做好，做到三重品控，因此尽管我们的售价在行业中较高，但用户复购率也比较好。”赵哲表示，随着疫情在国外的失控，扬州米奇预计接下来三个月都将以海外订单为主，整体出货量将突破5亿片。

深圳一家外贸公司的王老板这几个月来，一直在倒腾口罩，先是想方设法的从国外运到国内，国内疫情稳定后再从国内运到国外。前期运送较为稳定，后期各国政策经常更改，运送也十分困难。

三月中旬开始，百万级的口罩订单比比皆是。但是大多数工厂日产量只有十万，王老板就让所有员工分散到各个工厂排队等出货。“根本不敢在电话里等，说不上什么时候就被其他公司抢走。”

王老板的订单大多来自国内企业采购作为捐赠的物资，这些订单不能不接，因为涉及到日后的业务往来。接了之后大量口罩需求又压的王老板喘不过气来，他没办法按照签约前后顺序进行交付口罩，只能每天把所有口罩厂生产出来的货集中到一起然后平分给各个订单。

截留，是口罩出海最后一个难关。随着海外疫情紧张，国与国之间出现了“截胡”口罩事件，王老板向猎云网透露，自己也在时刻担心已发货的订单。三月份去往欧洲的货运航班全爆满甚至取消，进而导致发货需经传各地，这期间很有可能被当地截留。一旦截留，货物无法找回，也没有任何赔偿。

出口资质难求

据海关总署综合业务司司长金海介绍，从3月1日到4月4日，全国共验放出口主要疫情防控物资价值102亿元，其中口罩约38.6亿只，价值77.2亿元。

面对海外市场的大量需求，所有企业想要赚钱，必须满足现货、资质、物流三个条件。目前，大多企业卡在了资质上面。

吉林省一家口罩厂的于厂长介绍，他们只有欧盟的CE认证，一直没有美国的FDA认证。对于中国口罩厂而言，CE、FDA认证是出口的第一要素。由于没有FDA认证，于厂长第一批出口的订单就被当地海关扣留。

根据企查查数据，我国经营范围包含口罩且在业存续的企业中，包含进出口信用的企业只有 9943家。

据悉，申请资质认证需要企业提交2份以上的专业医学院毕业的本科学位证和医疗器械的证明，以及无菌车间的设施证明。这些证明在以往只需要一周就可以通过办理，价格在 8000元以内。目前由于没有出海资质的小微企业扎堆申请资质，办理时间从一周延长到两周，价格更是从8000元以内变成一天一个样，几天前报价三万一张，三天后立马变成十万一张。而且随着办理人数的不断上升，目前排队已经排到了四月底。

无法自主出口，申请资质也遥遥无期，于厂长只好重新调整计划，联系拥有完整资质的厂商，经产品检验合格后作为大厂商的货源供应商，进而实现自家货物出口。于厂长表示，这一举动虽然实现了订单出口，但是自己赚的只是一点油水，真正的肉都在大厂手里。有很多资质不够的口罩厂同于厂长一样，寻求大厂的资质，借船出海。

湖北仙桃一家口罩企业的全球业务代理孟尊表示，由于自己工厂已经生产近20年了，在国内的产能一直排在前列。目前对于海外市场，除了美国和意大利封城进不去外，自己工厂的订单已经运往全世界。开了近20年的老厂资质齐全，可以通过UPS物流运送。

跨境电商平台也是销售的一条路，目前大多数企业偏向于注册天猫海外平台，比如速卖通，最快当天就能审核通过。而申请亚马逊等境外电商，就绝非易事。

首先复杂的流程和全英文阅读以及水涨船高的代运营公司让企业主们望而却步，而且目前亚马逊紧急下架所有和疫情相关的防疫产品，并且禁止向公众售卖N95口罩。

“国外的订单多数比较大，主要由政府或医疗机构采购。而普通民众是不戴口罩的，这是观念问题。”王刚认为，除非国外政府要求所有人戴上口罩，导致需求量暴增，否则，三月上旬才开始进入口罩行业的厂商，大多都会面临上半年资金被套路的风险，“基本上四月中旬下之后（国内）也没有特别大的空间了”。