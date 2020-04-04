腾讯任天堂Switch官方：今日0时起将停止提供游戏线上联机服务一天

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IT之家4月4日消息 腾讯任天堂Switch官方今日凌晨发布公告称，腾讯任天堂Switch将从4月4日0:00起停止提供游戏线上联机服务一天。
IT之家了解到，腾讯任天堂Switch官方也向在抗击新冠肺炎疫情战斗中牺牲的英雄和逝世同胞表达了深切哀悼。
公告原文：
为深切哀悼在抗击新冠肺炎疫情战斗中牺牲的英雄和逝世同胞，4月4日0:00起，腾讯Nintendo Switch停止提供游戏线上联机服务一天。愿逝者安息，愿生者奋发，愿祖国昌盛。
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