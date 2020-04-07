TCL发布首个智能手机系列：TCL 10 Pro/10 5G/10L

IT之家4月7日消息 TCL以其广受好评的电视而闻名，其今年早些时候在CES上宣布将进入手机业务。现在，其首个智能手机系列的详细信息已经公布——TCL 10 Pro，10L和10 5G，将于今年第二季度发售，价格都在500美元以下。

这三款手机中最有趣的是TCL 10 5G，它是第一批中端5G智能手机之一，搭载高通公司的骁龙765G处理器提供支持，这是高通首个集成了5G调制解调器的芯片组。其它配置还包括6.53英寸LCD显示屏，四个后置摄像头（6400万像素，800万像素，500万像素和200万像素），4,500mAh电池，6GB RAM，128GB存储，后置指纹识别，以及3.5毫米耳机插孔，TCL称该机将于“今年晚些时候”以399欧元（约3051元）的价格出售。

接下来是售价449美元（约3183元）的TCL 10 Pro，从技术上讲，这是该产品系列的旗舰产品，它的处理器是骁龙675，比10 5G的处理器稍差，但其它规格稍好一些，具有6.47英寸曲面OLED显示屏（2340 x 1080像素），支持显示屏内指纹，相机的设置略有不同，具有6400万像素的主相机，专用的低光摄像头，微距镜头和超广角镜头。其它方面，该机具有4,500mAh电池，6GB RAM，128GB存储空间和耳机插孔。

最后是249美元（约1765元）的入门级机型10L，实际上是10 Pro的廉价版。采用6.53英寸LCD显示屏（2340 x 1080分辨率），搭载骁龙665处理器，4,000mAh电池，指纹传感器位于背面，6GB的RAM，64GB或128GB的存储。后置四摄像头系统：一个4800万像素的主摄像头，一个800万像素的超广角摄像头，一个200万像素的微距和一个200万像素的深度传感器，也有一个3.5毫米的耳机插孔。

IT之家了解到，新的10系列产品线是TCL公司迈出的重要一步，该公司开始在由摩托罗拉和HMD的诺基亚等品牌主导的中端手机市场中确立自己的地位。需要明确的是，考虑到这两个品牌在移动领域的经验和传统，TCL肯定会面临艰巨的挑战。