特斯拉牌呼吸机来了！马斯克说很快量产送到医院

4月7日消息，全球疫情正在疯狂蔓延，呼吸机的重要性不言而喻。

面对呼吸机的短缺，很多公司都表示将投入呼吸机等医疗器械的生产。此前，特斯拉CEO马斯克也公开表示，若呼吸机短缺，特斯拉和Space X可以转而生产呼吸机。

但很多人并不相信，据从事相关产业的外国网友介绍，呼吸机属于高端制造业，在生产线、供应链，以及核心技术等存在着很深的壁垒，特别是在密封性和流量控制方面，不是朝夕之间就可解决的，因此当时马斯克也受到了很多质疑。

当然，对马斯克来说，敢如此“夸下海口”一定有自己的底气，他和工程师们认为制造呼吸机在技术上并不存在困难，因为特斯拉和Space X都有过生产通风和生命维持系统相关器械的经历。

现在，马斯克把这句话变成了现实，他们生产的呼吸机真要来了，而且设计生产的方式足够“硬核”和“聪明”。来看看特斯拉的呼吸机：

首先，他们使用了很多Model 3上的汽车部件制造来呼吸机，而尽量不使用医疗器械的部件，这就意味着他们不会“夺走”专业制造商的供应链；而且对这些汽车部件，有大量现成的库存零件可以快速投入量产。

下图是特斯拉呼吸机的总体设计图，图中橘色的模块都是特斯拉汽车上的部件。

据介绍，呼吸机核心之一是“流量控制”，在这方面，特斯拉采用了Model 3上的控制电脑来驱动，用以控制呼吸机精密的可变阀门交换信息；同时，将Model 3那块15寸大屏作为呼吸机的控制面板，可以调节气压、流量、气量，加上其他零部件，形成一套完整的医用呼吸机。

如果病人呼吸有变化，大屏会同时显示现在和12秒之前的曲线，医生可根据曲线变化判断病情是好转还是恶化。

同时，特斯拉在呼吸机上还有一套备用系统，包括氧气罐，气泵和电池，以应对紧急情况，也让医生有20-40分钟时间移动病人，带来更灵活的治疗方式。

（工程版，非量产版）

可以说，这套呼吸机从设计到生产，都十分“特斯拉”。

预计特斯拉呼吸机将会很快量产，并投入医院使用。