特斯拉监控系统更新：爱车被划不用怕

IT之家4月4日消息 特斯拉汽车已开始推送新的软件更新，可以让驾驶员直接在车上查看TeslaCam（特斯拉行车记录系统）和Sentry Mode（哨兵模式）的视频。

Tesla Cam和Sentry Mode是特斯拉汽车内部集成的监控系统，它可以调用汽车周围的Autopilot摄像头进行监控，这样在汽车发生交通事故或者被故意划伤后，有证据可循。

为了激活Tesla Cam和Sentry Mode的功能，车主必须在其汽车内插入存储设备，这样才能激活监控系统并进行监控。但据IT之家了解，想要观看监控记录，就比较麻烦了，车主必须将存储设备拔下来，然后连接其他的像手机、平板或电脑等设备，然后在这些外部设备上才能观看。



但事实上，特斯拉汽车的内部都是有大屏的，直接在汽车的大屏上观看监控记录不好吗？在很多车主的建议下，特斯拉也意识到了这一点。目前他们已经推送了一项更新，可以让用户直接在汽车的大屏上观看监控记录。

特斯拉在该版本的发行说明中写道：



“使用行车记录查看器会可以直接从触摸屏上观看已保存的行车记录剪辑或Sentry Mode记录的事件。要启动，请在状态栏中点击Dashcam图标，然后选择“ Launch Viewer”。如果汽车在行驶中，您将通过点击图标继续保存剪辑。”

“要查看保存在USB驱动器中的片段和事件，请点击查看器左上角的“菜单”图标。每个视频均按位置，日期和缩略图进行组织，以便于访问。”