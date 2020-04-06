用汽车零部件怎么造呼吸机？特斯拉有想法

北京时间4月6日消息，为了应对新冠肺炎疫情危机，特斯拉公司等一批汽车制造商改造生产设施来制造呼吸机。特斯拉今天就发布了一段视频，介绍了幕后的呼吸机设计流程。

和福特、通用汽车一样，特斯拉工程师也正在利用汽车零部件生产呼吸机。原因很简单：汽车零部件是现成的。汽车公司喜欢囤积零部件以便用于总装，如果不这么做，即便是门把手缺货都能导致一条生产线关闭。因此，特斯拉工程师在视频中表示，他们会在生产呼吸机时尽可能多地使用汽车零部件。

特斯拉演示利用汽车零部件生产呼吸机

例如，视频显示，特斯拉呼吸机使用Model 3的信息娱乐系统来驱动Model 3车载计算机，后者再被用来控制气流歧管。一个汽车悬挂系统的空气罐被作为呼吸机的氧气混合室。在其他汽车零部件应用中，特斯拉还用Model 3触控屏作为呼吸机的控制器。

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)已在近期宣布，其纽约工厂将很快重新开放来生产呼吸机，也许就是视频中展示的呼吸机。

特斯拉是多家承诺通过捐赠物资或提供资源来生产更多呼吸机的美国汽车制造商之一。除了特斯拉外，福特与通用电气合作扩大呼吸机的生产，并同时使用自主资源来生产呼吸机、呼吸器以及防护面罩。通用汽车打算在其印第安纳汽车工厂生产呼吸机，并在近期宣布很快将能够每天生产5万只口罩。