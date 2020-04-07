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IBM新CEO阿尔温德·克里希纳正式上任：30年老将

2020/4/7 16:51:00来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

4月7日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，IBM新任命的首席执行官阿尔温德·克里希纳（Arvind Krishna）走马上任，开始接替罗睿兰（Ginni Rometty）履职。他称将专注于AI和混合云，并将它们视为未来的关键技术。

与此同时，IBM还对高管团队进行了重组。其中，美国银行前科技高管霍华德·博维尔(Howard Boville)将担任IBM云计算业务主管，之前担任红帽首席执行官的吉姆·怀特赫斯特(Jim Whitehurst)将成为IBM总裁，曾领导IBM区块链工作的布里奇特·范·克拉林根(Bridget Van Kralingen)将成为负责全球市场的高级副总裁。

克里希纳已经在IBM工作了30年，在1月下旬升任首席执行官之前，他曾负责IBM快速增长的云计算业务。他还是IBM斥资340亿美元收购红帽的关键幕后推手。

IBM目前正处于关键时刻，不仅仅受到新型冠状病毒疫情影响，其在科技领域的崇高地位也受到挑战。虽然高管们专注于剥离利润较低的业务，但他们也在努力提高销售额。在最近的市值暴跌中，截至上周五收盘，IBM市值跌至不到1000亿美元，约为竞争对手微软和亚马逊的十分之一。

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关键词：IBM

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