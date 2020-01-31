IBM CEO罗睿兰宣布4月卸任，公司盘后股价大涨近5%

北京时间1月31日早间消息，IBM周四盘后股价大涨近5%，此前该公司发表声明称其CEO罗睿兰（Virginia Rometty）将于4月6日正式离职，由阿尔温德·克里希纳（Arvind Krishna）接任。

IBM称，前红帽公司CEO吉姆·怀特赫斯特（Jim Whitehurst）将出任该公司总裁，此前IBM在去年7月完成了340亿美元收购红帽的交易。

现年62岁的罗睿兰于2012年1月1日接替彭明盛（Sam Palmisano）出任IBM总裁兼CEO，此前曾负责销售、营销和战略事务。她毕业于西北大学，专业为计算机科学和电气工程。IBM官方网站对罗睿兰的描述是，在她的领导下，IBM“成功整合普华永道咨询公司，打造了一支拥有10万余名商业顾问和服务专家的全球团队”。

在罗睿兰的领导下，IBM提高了云服务的优先级，同时退出了一些业务，包括2014年将低端服务器部门出售给联想等。与此同时，该公司一直都在大型主机和数据库软件等核心市场上保有业务。在她担任CEO期间，IBM股价累计下跌约26%，同期标普500指数上涨160%。据该公司最新的委托说明书显示，2018年罗睿兰的总薪酬达1750万美元以上。

IBM表示，罗睿兰将在年底之前继续担任执行董事长一职，随后则将退休。罗睿兰是在1981年加入该公司的。

现年57岁的克里希纳是IBM高管之一，他在1990年加入该公司，目前的职务是负责云和认知软件业务的高级副总裁，曾参与对红帽的收购交易。根据IBM官方网站上的介绍，克里希纳在公司供职早期曾从事安全软件和信息管理工作，是15项专利的合著者。

罗睿兰在一份新闻稿中对克里希纳的描述是，他是一位“才华横溢的技术专家，在公司开发人工智能、云、量子计算和区块链等关键技术方面扮演了重要角色”，同时也是一位“卓越的经营领袖”。