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四年后，三星 S7/edge 正式停止系统更新支持：同期手机是 iPhone 6s

2020/4/7 20:58:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月7日消息 经过四年漫长的定期，以及非定期系统更新，三星现在正式取消对Galaxy S7系列手机的支持。

三星自家的“安全更新”页面不再列出Galaxy S7/edge系列，从本质上讲，这意味着三星Galaxy S8将成为下一个停止获得任何形式的软件更新和支持的设备。

当然，你不能指望三星永远支持Galaxy S7（2016年2月发布），但这表明大多数高端安卓智能手机缺乏更长期的更新时间表。而2015年9月发布的iPhone 6s还能够获得iOS 13（可能还会升级iOS 14）时，令人感到沮丧的是，较早的安卓旗舰产品仅进行季度修补。

据外媒9to5 Google报道，最后一次针对三星Galaxy S7推出的更新是Verizon版本，现在四年后正式终止支持。对于那些仍使用Galaxy S7的用户来说，你可以通过LineageOS或类似的第三方ROM获得支持，尽管不久之后LineageOS也不再提供支持。

IT之家此前报道，三星Galaxy S7系列是三星公司2016年2月22日在巴塞罗那发布的新产品，配置Exynos 8890处理器版本和骁龙820版本，搭载4GB运行内存以及32/64GB UFS2.0机身存储空间，支持存储卡扩展。三星S7国行版本2016年4月初在中国发布，预装安卓6.0系统更新。

2018年6月份，三星为S7/S7 Edge国行版本推送了安卓8.0的正式版更新。带来了大量的新功能和升级，比如微信指纹支付、三星牛奶音乐更名三星音乐，限制了后台服务、提高性能电池寿命、新增锁屏和息屏时钟样式等等。

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关键词：三星S7iPhone 6s三星

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