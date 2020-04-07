三星预计第一季度运营利润6.4万亿韩元，高于市场预期

4月7日消息，据国外媒体报道，韩国三星电子公司表示，由于芯片业务稳定的销售业绩，第一季度运营利润较上年同期增长3%，这个增长幅度略高于分析师的预测。

三星电子公司预计，截至3月份的2020年的第一季度，其运营利润为6.4万亿韩元（约合52.3亿美元），而一年前同期为6.2万亿韩元。据Refinitiv SmartEstimate称，分析师此前作出的预测是，该公司截至3月份季度运营利润为6.2万亿韩元。

三星预计该季度营收可能为55万韩元，较一年前同期增长5%，这与分析师此前作出的55.6万亿韩元预期相符。

智能手机和数据中心使用的内存芯片业务，是三星电子公司的主要盈利源。由于库存调整和供应过剩，内存芯片的价格和需求长期以来一直很低，并且最近几个季度的业务环境尤其不利。

不过，这种情况似乎正在发生改变。

尽管当前疫情的爆发带来了广泛的负面影响，但据券商野村证券驻韩国研究主管CW Chung称，预计韩国的芯片出口在4月份将实现同比增长。

他在4月1日发布的研究报告中表示，“我们没有看到客户的订单有任何的削减。”他还称，内存芯片价格在2020年第一季度保持上涨，预计第二季度将会加速上涨。

他表示，虽然包括智能手机在内的消费电子产品的需求在放缓，但内存芯片市场将保持强劲。