修罗刀客，王者荣耀SNK橘右京新皮肤公布：将很快上线

IT之家4月7日消息 王者荣耀官方表示，橘右京新皮肤很快就要上线了，SNK的三位英雄终于都拥有了自己的新衣服。此前两位英雄是不知火舞魅语、娜可露露晚萤。

下面是橘右京新皮肤的设计思路：

【主题色调】参考了橘右京的招数流派，选择了视觉冲击力强、视觉表现元素丰富的【修罗】主题。皮肤主色调选取了与原英雄反差较大的红黑色，希望能通过红黑色的视觉冲击力，刻画皮肤角色的骁勇善战和侠骨柔情

【服装造型】不对称单袖的设计让整个角色充满了洒脱不羁的随性，选取鬼面元素作为装饰纹样，狰狞的图案充斥着肃杀之气，更添一层神秘色彩。腰部残留着几处断裂的封印，仿佛是头挣脱枷锁的凶兽，更显十足的攻击性

【武器装饰】保留了橘右京的刀——【自作·无铭】的外形锚点，通过风格化处理，并设计了火魂元素作为战斗时的特效，使其更加巧妙地呈现出皮肤的主题

【展示动画】从战场归来的修罗刀客，身边恶魂追绕，一阵刀光剑影后恶魂斩裂破碎，爆开的灵体被吸入修罗的武士刀内再度封印。展示动画突出了他的极致刀法——哪怕是飘渺的魂魄也能拔刀斩碎

【技能特效】在保留橘右京“居合斩”特点的基础上，加入了火魂的设计，将“刀光”与“火光”相结合，突显修罗的力量

【音频设计】参考了“能乐”这一种传统艺术形式。结合居合道武术特点以及英雄玩法技能特点，通过鲜明快速的节奏，演绎干净快速的舞刀动作；并搭配乐器的余音来夸张放大刀锋出鞘的画面，增强收刀出刀的听觉体验来表现其剑术高超。此次新皮肤，我们请到了@SNK官方 原版《侍魂》游戏中为橘右京配音的、日本知名配音演员樱井慎二朗先生为皮肤献声。同时，皮肤上线后，橘右京英雄的语音也将同步替换为樱井慎二朗配音版本。

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