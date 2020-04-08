美律所Holzer对爱奇艺展开调查：或违反证券法

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北京时间4月8日消息，美国律师事务所Holzer & Holzer今天宣布，正在调查爱奇艺公司是否遵守了联邦证券法。
2020年4月7日，狼群研究(Wolfpack Research)发布做空报告称，爱奇艺通过高估其用户数约42%-60%的方式，将2019年的收入夸大了80-130亿元人民币。受此消息拖累，爱奇艺股价一度大跌逾10%。
Holzer & Holzer称，如果投资者购买了爱奇艺的股票，并因为这笔投资蒙受了损失，请与公司取得联系以讨论投资者的法定权利。
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