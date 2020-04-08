龚宇回应爱奇艺被做空：邪不压正，看最后谁赢

4月8日消息，针对爱奇艺被做空，爱奇艺CEO龚宇今日凌晨发朋友圈回应：邪不压正，看最后谁赢。

4月7日晚间，爱奇艺遭第三方机构Wolfpack Research做空。Wolfpack Research发布报告称，爱奇艺早在IPO之前便存在欺诈行为，且涉嫌财务造假；另外一家做空机构浑水称，它帮助了Wolfpack Research调查爱奇艺。

在今日早间8点58分，龚宇再发朋友圈，称感谢大家的支持与信任，“老老实实做人，踏踏实实做事。”

据国外媒体报道，做空机构Wolfpack Research在其网站上发布报告《The Netflix of China? Good Luckin》称，爱奇艺早在2018年IPO之前就存在欺诈行为，而且此后也一直在这样做。

报告指出，他们估计爱奇艺将其2019年的营收夸大了约27%—44%，将用户数量夸大了约42%至60%。此外，报告还指出，“以烧掉不存在的虚假现金，向审计师和投资者隐瞒欺诈行为”。

与此同时，在Wolfpack Research发布该报告之后，另一家卖空公司浑水（Muddy Waters）也做空了爱奇艺。

爱奇艺回应称其引用数据与结论严重失实，与实际情况不符。爱奇艺称作为一个负责任的上市公司，公司披露的所有财务和运营数据均是真实的，符合SEC要求，公司对于所有不实指控，坚决否认，并保留法律追诉权力。