谷歌安卓11欲强制使用“A/B”分区，系统可无缝更新

IT之家4月8日消息 据外媒9to5 Google报道，多年来，谷歌对Android系统的质量进行了许多更改，但并非所有更改都是强制性的。不过，现在谷歌正打算将Android 11有用的“A/B分区”强制用于未来的智能手机，实质上是将“无缝更新”设为标准功能。

根据AOSP Gerrit的提交，即“在安卓R发布时需要虚拟A/B”，更新了Vendor Test Suite（供应商必须通过自动测试才能通过Treble进行测试），这清楚地表明了Google的意图。

该测试检查是否在使用API 30级别或更高版本的任何设备上将设备的系统属性“ ro.virtual_ab.enabled”设置为“true”，将“ro.virtual_ab.retrofit”设置为“false”。

换句话说，这意味着测试将检查设备是否支持A/B分区并在Android R（11）或更高版本上启动。如果是，则通过。如果不是，则失败。Google尚未合并所做的更改，因此此要求仍有少许机会不会实现，但如果最终施行，任何Android 11设备上A/B分区都是必需的。

那么IT之家网友了解什么是A/B分区吗？ 外媒XDA-Developers对该功能的工作原理进行了深入解释，从本质上讲，它会将基本文件放入设备上的“分区”中。安装更新后，设备将更新分区B中的文件，同时将手机留在分区A中。可以将不活动的分区B更新为Android下一版本，直到用户重新启动并且设备从插槽A切换到分区B为止 ，将其保留在较新版本的Android上。

如下图所示：

这有什么好处呢？一方面，它使更新过程几乎完全在后台进行。你可以在安装更新的同时继续使用手机，而实际应用更新只需要一些时间，就像正常重启一样。如果你的手机经常更新，则此功能（称为无缝更新）可以节省大量时间。

最重要的是，如果偶然有更新损坏且无法安装，则Android中的A/B分区可以为你提供保护。在这种情况下，只会影响非活动分区（“分区B”），因此你可以继续正常使用手机。

对于Android用户而言，无缝更新是巨大的胜利，仅牺牲一点存储容量。尽管如此，这种存储空间策略仍然不被一些公司接受。比如三星，这将占用设备最多3GB的额外存储空间。

随着Android 11设备采用强制A/B分区性，无缝更新也可能会变得越来越普遍。反过来，这也可能会帮助Android用户更频繁地更新设备，因为所花费的时间将更少。