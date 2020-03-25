WeWork要求部分员工在疫情中返岗：每天100美元

北京时间3月25日早间消息，美国共享办公创业公司WeWork周二向部分员工发出备忘录，希望他们可以回到工作岗位，条件是每天支付100美元薪水。

WeWork将这份提议的范围扩大到美国和英国“社区员工”。这些人扮演了“WeWork的脸面”，他们负责处理WeWork房客的邮件以及前台工作。

在WeWork总部纽约州，州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）已经下令所有非必要企业100%居家办公，希望以此遏制新冠疫情扩散。WeWork则认为，让部分办公室运转起来符合州政府的要求，因为他们的部分租户从事的工作至关重要。

WeWork还在备忘录中引用了如下几条租户言论：

“我们是一家金融服务公司，所以需要在新冠疫情期间进入办公室。请不要关闭。还有130个客户的财务生活需要依靠我们。”

“我们为医院、诊所和食品银行提供人事支持。我们提供护士和医疗助手等关键人员，以及其他获得认证的医疗专业人士，以便保证一些企业运转。”

“我们的公司正在与医疗企业、医院和配送公司合作，他们都在对抗新冠疫情，所以我们的业务必不可少，需要继续获得支持，并且需要在此期间在全国范围内进入WeWork的办公场所。”

虽然医院、诊所和食品银行的确是必不可少的服务，但WeWork的角色只是为其提供办公空间，因此地位比较尴尬。即使WeWork的相关工作的确有价值，但是每天向支付100美元却会将员工置于风险之中，也会令该公司面临道德风险。

这只是WeWork最近做出的又一项引发质疑的决策，他们因为新冠疫情在全球范围内的爆发而陷入困境。该公司去年上市未果，被迫接受来自软银的救助，领导层因此更换，联合创始人亚当·纽曼（Adam Neumann）也遭到驱逐。

但WeWork并非唯一一个采取极端措施应对危机的机构。美国总统特朗普周二也表示，他希望美国经济能在复活节星期日，即4月12日重新“开张”。但专家却对新冠疫情的威胁发出警告。