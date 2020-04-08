小米小背包销量破500万，明天推出星空版和迷彩版

IT之家4月8日消息 根据小米生态链总经理屈恒的消息，小米小背包销量破500万，明天的米粉节将推出两款星空版和迷彩版的小背包，4月9日全网限量发售。

另外根据屈恒的消息，小米箱包在2019年双11期间全网售出20万个，2017年到2019年双11天猫平台连续3年箱包品牌第一，2018年到2019年双11京东平台连续两年箱包品牌第一。

IT之家了解到，星空版和迷彩版的小背包售价为29元，将在米粉节限量发售。