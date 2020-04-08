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小米：后续将在所有5G机型支持5G消息

2020/4/8 11:20:10来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月8日消息 4月8日，中国联通、中国移动、中国电信联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》，小米方面表示，小米手机后续将在所有5G机型支持5G消息，积极推动5G消息产品商用。

IT之家早些时候报道，今天中国移动、中国电信和中国联通三大运营商联合发布了富媒体消息业务——5G消息业务。据介绍，5G消息业务不仅支持个人用户之间的多媒体消息交互，还使得行业客户能够为其用户提供基于富媒体的新型数字化交互服务。

据悉，5G消息基于GSMA RCS UP标准构建，可以实现消息的多媒体化、轻量化通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。5G消息带来了全新的人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。

5G消息支持丰富的媒体格式，包括文本、图片和音视频等。5G消息业务分为两大类，一类是个人用户与个人用户之间交互的消息，另一类是行业客户与个人用户之间的交互消息。

个人用户与个人用户的消息还分为点对点消息，群发消息和群聊消息。对于个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

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关键词：小米5G消息

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