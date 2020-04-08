联想宣布明天推出新品：“再硬的产品，也有温柔的一面”

IT之家4月8日消息 今天下午，联想中国官方微博发出预告，称“联想上新了，明天见”。官方还在海报中配文“再硬的产品，也有温柔的一面”。

官方的提示并不明显，评论的中网友也纷纷提出了自己的猜测。

网友的猜测基本上以柔性屏产品为主，有人猜测是柔性屏的翻盖电脑，也有人猜测是折叠屏手机。

IT之家曾报道，去年11月，摩托罗拉发布了新款Razr可折叠智能手机，新的Razr能够像经典的翻盖手机一样打开和关闭。Razr采用了一块6.2英寸折叠式P-OLED显示器，搭载骁龙710处理器，辅以6+128 GB的存储组合，1600万像素主摄像头和2510mAh电池。该设备还具有防水性，使其更耐用。与其他摩托罗拉智能手机一样，Razr运行纯净的Android系统。

不过，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在CES 2020期间接受媒体采访时透露，折叠屏手机Moto Razr将于今年第二季度末在中国市场发布，并支持5G，目前尚没有Moto Razr国行提前到来的报道。

另一方面，去年年底，联想CEO杨元庆展示了联想的ThinkPad X1折叠屏电脑。

联想ThinkPad X1折叠屏电脑采用一块13.3英寸OLED显示屏，分辨率为2K，对折之后更便于收纳和携带。ThinkPad X1可以连接支架或连接扩展坞，以便需要键盘鼠标进行操作的用户使用。此外，还可以把这款产品当成大屏幕“平板电脑”来使用。

关于发售日期，联想曾透露ThinkPad X1折叠屏电脑预计将于2020年第二季度正式出货，因此神秘新品更有可能是这款产品。