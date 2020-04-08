华为AR地图上线：基于华为河图技术，目前仅支持P40系列

IT之家4月8日消息 根据网友投稿，华为AR地图现已上线，基于华为河图技术，目前仅支持P40系列。

应用介绍：

华为AR地图，开启数字新世界。当前仅支持华为P40系列机型。应用介绍华为AR地图基于华为河图(Cyberverse)技术构建，致力于打造一个“地球级的、不断演进的，与现实无缝融合的数字新世界”。在这里，数字虚拟世界和现实世界之间失去界限，整个现实世界变成信息展示的面板，各种实时资讯叠加显示在你当前所处的真实环境中，让你能轻松找到传说中的网红打卡点、最近的洗手间，以及时空中发生过的有趣故事。整个现实世界变成可以游戏的乐园，现实世界就是你无尽乐趣的发源地。敦煌莫高窟与南京路外滩在华为AR地图首批开放公测服务。

1)AR实景导航：抬起手机就能识别出当前位置，确定目标点，发起导航后，可以直观的在实时图像上呈现导航指引。

2)全息信息展示：当您定位成功，环视周围世界时，会看到各类信息标牌，点击可以获取更详细的介绍。

3)虚实融合的拍照：您会在真实空间中发现穿越自河图世界的飞天仙女或神兽，快去拍摄他们的照片或视频吧，您也可以在伙伴的帮助下，与虚拟角色合影。

4)丰富多彩的虚拟活动：在虚实融合的世界中，您可以参与精彩的虚拟活动，南京路游动的锦鲤、街道中穿梭的飞车，都有可能成为您今夏最大的惊喜。

IT之家曾报道，华为Fellow Cyberverse总工程师、Camera总工程师罗巍曾表示，华为河图已经正式上线花粉俱乐部。罗巍透露的信息显示，华为河图（Cyberverse）拥有AI强环境理解、人性化步行导航、虚实融合拍照、精准定位推荐、直观信息获取等特点。