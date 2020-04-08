【IT之家评测室】升级骨声纹识别技术2.0，华为Freebuds 3耳机体验评测

随着4月8号华为春季新品发布会的召开，华为FreeBuds3真无线蓝牙耳机骨声纹功能也正式和大家见面。自9月发布以来，华为FreeBuds3一共推出了3款配色，分别是碳晶黑、陶瓷白和蜜语红，IT之家此次拿到了一台碳晶黑的版本，接下来就跟大家分享一下它的使用体验吧。

外观与设计

FreeBuds3的ID设计还是很有个性的，首先它的耳机盒整体是个扁扁的圆形，外壳采用了亮面的烤漆工艺，握在手里十分光滑和圆润。当然，所有亮面耳机盒的产品，我都建议大家戴耳机套，毕竟有了划痕就很难受。

耳机盒的正面有一块方形的金属铭牌，上面刻着华为Logo。底部是一个USB-C的充电接口。

接口左侧暗藏了一个电源指示灯，盒体左侧则隐藏着一个配对按钮，在黑色机身上显得非常不起眼。

翻到耳机盒的背面，可以轻松用手推开顶部的盒盖，推盖、盒盖都有一个磁铁的惯性，阻力很小，基本不费什么劲。除此之外，耳机盒表面再无其他元素。

耳机盒内部的设计与主流的真无线耳机无异，侧面也有个充电指示灯，两只左右耳通过磁吸的方式放置在盒内，不用担心手滑滑落。不过盒子的内部却另有乾坤，盒盖的部分内置了收发信号的天线，这样耳机在佩戴的时候，就可以跟耳机盒本体进行通信。而盒体的部分除了电池之外，还有一个最重要的部件，麒麟A1芯片。这颗芯片赋予了FreeBuds3骨声纹技术以及智能降噪技术，具体我们放到后面详细介绍。

耳机本体采用了半开放式的设计，那相比入耳式耳机的优势不用多说，自然是更加舒适的佩戴感，耳压的问题也基本没有，佩戴久了耳道不会觉得压迫，闷塞，疼痛，适合长时间佩戴。当然，半开放式耳机由于没有物理隔音，直接佩戴的时候肯定是会听到环境音的，但每个人的耳道轮廓并不同，耳帽部分对于不同用户的松紧程度也不同，这就需要麒麟A1芯片的算法出马，针对不同形状的耳道调整降噪信号的输出频率和强度，才能达到真正隔绝噪声的效果。我们直接来看它的降噪和功能体验。

功能与降噪体验

首先是配对，第一次配对需要按下耳机盒左侧的配对按键，待耳机盒内部的指示灯由绿色变为白色闪烁状态，就可以等待手机界面弹出配对窗口进行连接了，从配对到连接，整个过程非常迅速，基本三五秒就能完成，比水水手上的AirPods2配对还要快，老实说我挺意外的。

连接上之后，配对弹窗会显示耳机本体和充电盒的电量信息，底部还会有选项引导用户前往设置相关页面，那AirPods2也没有，所以在交互细节上，安卓厂商确实也在不断进步。

那连上耳机后别急着马上去听歌，最好先去检测一下固件版本，我们在蓝牙设备列表中找到FreeBuds3，点击后面的小齿轮图标，可以看到里面有非常丰富的设置选项。在最下面找到检查更新。

我们点开进行更新，直到显示「已是最新版本」，就可以进行降噪等其它功能的设置了。

我们这里主要是设置快捷操作方式和主动降噪功能，快捷操作可以按照自己的使用习惯进行选择。

而主动降噪则需要先将耳机戴上，此时耳机会发出确认的提示音，然后手动调整下方的拨轮，选择一个降噪效果最佳的位置。怎么判断呢？大概就是周围的环境声音被抽干的那个瞬间。当然，在快速移动的场景中，华为还是建议用户关闭主动降噪。

虽说FreeBuds3是半开放式的设计，但实际佩戴后才发现，它的降噪效果还是比较明显的。FreeBuds3的主动降噪通过耳机上的两个麦克收集环境噪声，并把收集到的环境噪声通过降噪算法进行处理，生成“负向”声波，然后把“负向”声波连同正常的音源，一起通过喇叭播放到人的耳道。负向环境噪声与外界的正向环境噪声抵消，留下正常的音源。

IT之家选取了三个具有代表性的场景进行测试，分别是办公室，商场和海边。在办公室中，一些桌椅摩擦的声音，机械键盘敲击声和鼠标点按声，还有同事们走动和交谈的声音。FreeBuds3基本能过滤掉除人声之外的大部分环境噪音，而人声、桌椅摩擦声以及打印机的声音也能适当减弱。

在商场环境中，噪音最主要的就是人声和脚步声，当然还有一些餐厅的电子播报器或者是音乐声。我直接戴上FreeBuds3给朋友打电话，那FreeBuds3在骨声纹传感器的加持下，不仅会进行人声增强，也可以适当降低我这边的环境音，确保对方能听清楚你说的内容。

而在海边，空气中轻微的风声和海水的声音都能被很好的过滤，各种车辆和轮船的声音也很不明显，播放歌曲之后就是你的个人世界了。那对比AirPods2这种同类的开放式耳机，后者不仅无法降噪，还必须把声音开得很大才能听清楚歌词，久而久之可能对听力造成一定的影响。

在连接的稳定性和延迟上，FreeBuds3也比较出色。首先，配对之后每次连接手机都是秒连。其次是在一些干扰强的地方，就比如咱办公的写字楼里，2.4G的Wi-Fi和蓝牙信号很多很杂，一些耳机很容易就出现断连的情况，但FreeBuds3由于采用了华为自研的双通道同步传输技术，可以实现两个耳机直接从手机端分别获得左右声道的信号，直接与手机通信。带着耳机在整栋楼里都没问题。至于FreeBuds3的信号强度，有次水水戴着它去上写字楼公共区域的厕所，手机却落在了工位上浑然不觉，水水的工位到厕所之间大概有10米远的距离，中间至少隔了3、4堵墙，但直到水水回到工位，一首歌都听完了，也没有断过一次。

水水也尝试用FreeBuds3玩了2款游戏来测试它的时延。根据华为官方的介绍，FreeBuds3配合P40手机等EMUI10.0及以上版本手机使用时的游戏音频延迟为190ms。在崩坏3中，我选择了后崩坏书这类带有对话剧情的副本，从对话框UI的出现到声音传到耳朵里，延迟都非常的轻微，不会产生割裂感。

而在阴阳师百闻牌中，每个式神在释放技能时，都会有专属的中二语音，整个战斗过程也很自然，不会出现技能都放完了，中二病还没停的那种情况。

FreeBuds3还支持全新的骨声纹识别和语音功能，这项功能目前只支持EMUI10.1以上的华为手机，耳机的固件也必须是最新的。如果这两个条件都具备，大家就可以在蓝牙设备列表中的设置菜单找到一个「骨声纹识别」选项，先按照提示进行声纹录入，然后就可以开启相关选项了，可以看到目前它支持直接通过语音唤醒打开支付宝、微信的快捷支付码或者支付宝的扫描器，基本将快捷支付的步骤缩短到最少。另外，骨声纹识别本身是基于用户的声音信息的，所以这个功能属于机主专属，别人用不了。

最后来说说它的续航。FreeBuds3在耳机满电量状态下，以50%的音量播放在线歌曲，单次续航能力可达4小时；配合它的充电盒，总续航大概可以到20小时左右。而充电方面，FreeBuds3支持2W的无线快充技术，无线充电器和华为P40等支持反向无线充电的手机，都能给它充。如果用有线的方式给充电盒充电，30分钟可增加14小时的音乐播放时长，如果用无线快充，30分钟可增加6小时的音乐播放时长。

总结

华为FreeBuds3作为一款主打自研芯片的真无线耳机产品，外观设计上有自己的想法，而内在的素质上，虽然采用了半开放式的设计，但降噪效果还是比较不错的。另外，在连接的信号强度，传输距离，信号稳定性和时延上，依靠麒麟A1芯片的算法优化，也都做到了体验均衡且舒适。在千元价位段内，对花粉来说是个不错的选择。而其他手机品牌的用户，下载一个华为智慧生活的App，也能体验到这款耳机80%的功能。至于价格方面，华为FreeBuds3的首发官方售价为999元。感兴趣的小伙伴可以到华为线下店体验之后，再决定是否购买哦。