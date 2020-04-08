4188 元至 8888 元，华为 P40/P40 Pro/P40 Pro+ 国行正式发布

IT之家4月8日消息 华为中国春季新品线上发布会上，华为消费者业务CEO余承东携华为P40系列高能亮相。华为P40/P40 Pro国行正式来了。余承东带来了华为P40系列的售价和上市时间。

华为P40手机，6GB+128GB售价4188元，8GB+128GB售价4488元，8GB+256GB售价4988元。4月8日晚上开售。

华为P40 Pro手机，8GB+128GB售价5988元，8GB+256GB售价6488元，8GB+512GB售价7388元。华为P40 Pro礼盒版8GB+256GB售价6888元。4月8日晚上开售。

华为P40 Pro+手机，8GB+256GB售价7988元，8GB+512GB售价8888元，将在6月1日开售。

华为P40/P40 Pro采用了充盈张力的四曲满溢屏，优雅流线延伸曲面，演绎无边沉浸感，带来超感知握持体验。

IT之家获悉，华为P40 Pro+采用纳米微晶陶瓷科技，经5天5夜高温烧结，匠心工序造就机身品质。机身与摄像头之间的曲度自然，浑然一体。坚韧亮泽，光影华丽，媲美宝石，温润如玉。

华为P40系列拥有冰霜银、晨曦金、零度白、深海蓝、亮黑色版本。

华为P40不断突破想象，超大尺寸超感知传感器、全像素八核对焦、XD Fusion图像引擎，一切努力只为带来全时段超清画质，让你享受24小时的影像创作乐趣。

华为P40支持全时超清摄影，小尺寸影像旗舰，表现出众。看见更多色彩，更多超清细节。超高暗光能力，看见夜的美；超级微距，近看别有洞天；超感知人像，迷人背景虚化效果，明暗兼顾，轻松定格动人一刻。

华为P40 Pro的5倍光学变焦摄像头，在上一代潜望式镜头基础上，增加新升级的超感光RYYB滤色阵列，进光量提升40%。提升长焦拍摄体验，远处细节也能清晰可见，拉近夜景更不再话下。

华为P40 Pro超感知徕卡四摄，支持5倍光学变焦和50倍数字变焦，极目远望，清晰细节，美好尽收眼底。

华为P40 Pro+的10倍光学变焦摄像头，采用多反射潜望式变焦结构，纤薄机身内光路完成5次反射。增加一颗3倍光学变焦摄像头，从而实现3倍光学变焦、10倍光学变焦、20倍混合变焦以及100倍数字变焦，不论远近，清晰记录世界每处美好。

华为P40系列更为出色的自拍体验和4K前置高清视频；暗光疾速人脸解锁、注视不熄屏、AI隔空操作等智能体验，前置也智慧。

华为P40、Pro&Pro+在此基础上全面升级，超大尺寸传感器，16合1像素融合技术，视频轻松拍出电影质感。超感光夜摄，暗光也灵动。

华为P40 Pro&Pro+支持音频变焦，拍摄远方景物时也能把目标声音一起拉近。远方的小可爱看得清更能听得清。

华为P40系列诸多影像能力全面升级。

华为P40系列搭载麒麟990 5G旗舰芯片，引领5G双卡体验，低功耗迸发高能量，工作生活娱乐综合体验，都快人一步。有线无线超级快充，无论办公出行，都让你电力满满。

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华为P40系列采用EMUI 10.1系统，带来全场景智能体验。智慧分屏、AI滚屏翻译等功能，畅快操作，便捷无处不在。

华为P40系列搭载EMUI 10.1系统，解锁众多新技能。华为分享全家族互联，一点即传；华为畅连带来高质量通话体验，通话时还能实现屏幕共享；无线传声把手机变身麦克风，传得更远，听得更清。