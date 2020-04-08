【IT之家评测室】华为P40 Pro国内发布，首发尝鲜给你第一视角的惊喜体验

4月8日晚，华为P40系列正式在国内发布，IT之家也提前拿到了华为P40和华为P40 Pro两款手机，话不多说，现在我们进入体验环节。

IT之家注：

本篇评测主要以体验华为P40 Pro手机为主；

IT之家拿到的是华为P40 Pro 8G+256GB 冰霜银配色版本；

第一部分：外观设计

华为P系列一直都是华为手机家族创新ID设计的担当，从华为P20 Pro的极光渐变色到华为P30 Pro的天空之境，再到现如今P40 Pro的亮黑色、深海蓝、零度白、冰霜银、晨曦金等配色，毫不夸张的说，现如今的华为P系列，已经成为了智能手机色彩美学的领军者。

以IT之家拿到的冰霜银配色为例，和“冰霜银”的名字一样，这种配色，犹如清晨的城市凝结了霜。P40 Pro冰霜银的机身整体呈现出了一种哑光、磨砂的银色金属质感，通过磨砂玻璃与纳米纹理膜片的巧妙叠加，机身还能映射出景深焦散的观感，光线射到机身玻璃上，高光处就像是一块通透的银色宝石。

华为P40 Pro冰霜银采用了AG玻璃工艺，机身的手感特别细腻光滑，同时也不会像镜面玻璃那么容易沾染指纹。

华为P40 Pro的重量为209g，在握持感方面，华为P40 Pro倒是非常优秀，玻璃和中框之间的衔接非常自然，一体化握感非常强烈，同时，四曲面满溢设计也会让手机看起来纤薄一些，同时握在手掌中也会分散一定的重量。

笔者手中的华为P40 Pro，机身右侧的音量和电源按键要更紧致一些，按下去比以往的华为手机都要略微多用一点力。其他细节方面，华为P40 Pro顶部是红外感应器和麦克风开孔，底部是SIM卡槽、Type C口。

谈完了配色和细节设计，我们再来看一下P40 Pro的正面，这也是华为P40 Pro的主打设计点。

按照华为官方的说法，华为P40 Pro采用了四曲满溢屏设计，简单的理解，就是将屏幕上下两侧也进行了曲面弧度处理，相较于其他双曲面屏手机，华为P40 Pro的四曲满溢屏上下左右屏幕边缘都是弧面的，以带来四周均衡的曲面边框视觉体验。

四曲满溢屏在观感上，就像是它的名字一样，如同将杯子里的水倒满，水高于杯沿，流体边缘满而不溢，形成了一种充满张力的曲面。华为P40 Pro饱满的屏幕将机身的上下左右边框紧紧包裹住，给用户产生了强烈的无边视界的沉浸观感。

华为P40 Pro的屏幕几乎是盖在机身中框上的，这种四曲满溢屏的设计难度非常之高，弯曲的屏幕对贴合工艺带来了超高的要求，同时良品率要满足量产要求，这也从另一方面也印证了华为对旗舰手机的顶级设计是不惜任何代价的。

华为P40 Pro充满张力的四曲满溢屏紧紧的包裹在机身四周，当你手指从屏幕上下左右边缘向内划动的时候，会产生由快到慢的非线性的划动手感，交互体验迎来了质的提升。当然，用文字是很难精准地去描述这种美妙的交互体验，感兴趣的小伙伴可以先去线下店体验一番。

仔细观察华为P40 Pro你会发现，P40 Pro四角的中框的宽度是要高于侧边框的，笔者猜测这种设计是为了保护屏幕边角，防止跌落的时候边角受力导致屏幕碎裂。

华为P40 Pro的屏幕尺寸为6.58英寸，覆盖DCI-P3 HDR色域、支持HDR10+视频等等。在观感上，屏幕画面锐利清晰，彩色生动，让华为P40 Pro屏幕滑动的时候，有种行云流水的感觉。

第二部分：相机

注：上传样张均有压缩



谈完了外观设计，现在我们着重讲一下华为P40 Pro的超感知徕卡四摄影像系统。

从P9开始，华为P系列几乎成为了影像旗舰的代名词，不管你认不认可这个说法，在绝大部分消费者心智中，这已经成为了一个不争的事实。当然，这一切都离不开华为在影像系统上的探索。

华为P40 Pro，可以说是华为对移动影像系统的再一次超越，或者是定义。

我们先来看一下华为P40 Pro相机的具体参数。

主摄像头：5000万像素主摄，1/1.28英寸传感器，默认1200万像素输出，f/1.9，支持光学防抖。

超广角镜头：4000万像素电影摄像头，1/1.54英寸传感器，f/1.8

长焦镜头：1200万像素，1/3.56英寸传感器，f/3.4，支持光学防抖。

ToF：3D深度感应摄像头

华为P40 Pro后置超感知主摄配备了一枚1/1.28英寸5000万像素的传感器，通过像素四合一技术以及华为独家的RYYB滤色阵列，可更进一步提升进光量。华为P40 Pro通过潜望式镜头结构可实现5倍光学变焦、10倍混合变焦、以及50倍数字变焦。额外强调一点，P40 Pro首次在长焦端采用了RYYB滤色阵列，增加了40%进光量。

此外，华为P40系列还支持全球首发全像素8核对焦技术，5000万像素全都支持双核对焦。默认拍照模式将4个像素合并成1个大像素，每个大像素拥有8核对焦能力，由此练就业界领先对焦能力。

主摄样张：

主摄像头提供了非常宽广的动态范围，画面中的明暗细节保留的都十分完整，画面也未出现欠曝或者是过曝的现象，彩色还原也是比较精准。

在光线良好的情况下，华为P40 Pro拍摄的样张第一观感依旧是浓浓的华为调色味道，画面纯净，色彩浓郁，特别是徕卡的调教，浓浓的“德味”非常适合拍摄风景大片。

在一些大光比的环境下，华为P40 Pro依然提供了非常出色的宽容度表现，比如下面的“竹叶”样张中，即便是这种逆光环境（太阳在样张右侧），叶子的细节和色彩仍精准还原。

▲主摄镜头，ISO-50，1/4425s，f/1.9

▲主摄镜头，ISO-50，1/3717s，f/1.9

▲主摄镜头，ISO-50，1/3745s，f/1.9

▲主摄镜头，逆光，ISO-50，1/16949s，f/1.9

▲主摄镜头，ISO-50，1/3774s，f/1.9

▲主摄镜头，微距，ISO-50，1/2899s，f/1.9

▲主摄镜头，微距，ISO-50，1/3460s，f/1.9

3倍变焦样张：

华为P40 Pro的3倍样张素质仍非常出色，比如下图中，栈桥回澜阁的瓦片、红色的墙壁乃至周围的人群的第一观感非常不错，细节和色彩还原到位，毕竟华为P40 Pro还能实现5倍光学变焦。

▲主摄3X，ISO-50，1/4184s，f/1.9

▲主摄3X，ISO-50，1/5076s，f/1.9

▲主摄3X，ISO-50，1/1351s，f/1.9

5倍变焦样张：

如果3X无法满足你的拍摄需求，那么开启5X，绝对会让你心满意足。

5X-10X之间，会通过华为P40 Pro 1200万像素的潜望式长焦镜头拍摄。长焦镜头的一大优势即构图取景的方便，通过拉近放大拍摄主体，尽可能的避免了杂乱元素影响，因此如果你想拍摄一张构图优美的照片，用长焦镜头拍摄是最合适之选。

华为P40 Pro的长焦镜头，不光是满足了构图上的需求，还会提供更细致的画质，表现依旧是同级别中顶级水准。

▲长焦5X，ISO-50，1/1312s，f/3.4

▲长焦5X，ISO-50，1/607s，f/3.4

▲长焦5X，ISO-50，1/1550s，f/3.4

▲长焦5X，ISO-50，1/1261s，f/3.4

10倍变焦样张：

▲长焦10X，ISO-50，1/940s，f/3.4

▲长焦10X，ISO-50，1/1261s，f/3.4

▲长焦10X，ISO-50，1/723s，f/3.4

至于50X数字变焦样张，这里就不过多介绍了，生活中能用50X拍的场景也是比较少，样片的效果也只能是处于“能看”的级别，当然，对于一台重量仅为209g的智能手机而言，能实现50X数字变焦已经非常不容易。值得一提的是，在体验中IT之家发现，华为P40 Pro在全焦段切换的时候，画面更流畅了一些，镜头与镜头切换产生的卡顿现象明显减少。

超广角端，华为P40 Pro采用了一枚4000万像素电影摄像头，拥有1/1.54英寸传感器，f/1.8，参数非常豪华，超广角样张也是一如既往的出色。

▲主摄，ISO-50，1/3891s，f/1.9

▲超广角，ISO-50，1/1733s，f/1.8

总的来说，华为P30 Pro白天的表现，无论是白平衡、样片宽容度还是细节解析力，还是一如既往的出色。不去仔细对比，真的是挑不出啥毛病来。

夜景样张：

夜景依旧是华为P40 Pro的拿手项目，这里就不多说了，直接看实拍样张。

▲主摄（全屏），ISO-200，1/33s，f/1.9

▲主摄，ISO-1000，6s，f/1.9

▲主摄（全屏），ISO-1600，1/17s，f/1.9

▲超广角（全屏），ISO-250，1/33s，f/1.8

P40 Pro的夜拍表现可以用“夜视仪”来形容，画面亮度充足，曝光控制出色，对暗部的细节还原也比较到位，比如上图的样张中，路灯、广告牌的高光抑制很出色，暗处的楼宇在样张中也显示了出来，实际上肉眼是看不到的。

极限夜拍才是华为P40 Pro大展身手的地方。比如下图中，笔者将手机完全处于黑暗的环境，肉眼需要适用很长一段时间才能依稀辨别出桌面上的手办，而华为P40 Pro在这种环境中，会瞬间拉高ISO值，借助16合1像素融合技术，在黑暗中快速对焦，并拍出了“傍晚”的效果。

真实的拍摄环境

直接上图大家感受一下：

▲主摄，ISO-102400，0.5s，f/1.9

▲超广角，ISO-102400，0.5s，f/1.8

GIF大家感受一下：

华为P40 Pro的这四枚镜头各个都是实力派，在协同作用下，实现了全焦段高清的拍照体验。

此外强调一点，华为P40 Pro的成片率非常之高，几乎不需刻意的准备，随手一拍，就能拍出素质不错的样张实际上上图的样张中，很多都是IT之家@水水随意拍摄的样张。

华为P40 Pro还支持7680fps超高速摄影，这也是目前全球领先的超高速摄影手机。另外，它还可以输出4K HDR视频等等，因为时间原因，这里就不一一体验了。

第三部分：性能和5G体验

华为P40 Pro搭载的是麒麟990 5G SoC，这枚处理器是目前华为旗舰手机的标配，代表着目前华为手机性能的最高水准。麒麟990 5G是华为首款旗舰5G SoC，采用7nm+ EUV工艺制程，采用达芬奇架构NPU，创新设计NPU双大核+NPU微核架构。

直接通过游戏测试一下这枚处理器在华为P40 Pro上的极限性能。

我们测试了崩坏3游戏中的后崩坏书场景，玩过《崩坏3》的小伙伴对“后崩坏书”肯定非常了解，自上线以来，不少玩家吐槽这简直是手机杀手。实际上，对于一些性能不够强的手机而言，运行后崩坏书的时候，或多或少会出现卡成PPT的问题。那么华为P40 Pro的表现如何呢？

如下图所示，在近30分钟的游戏中，华为P40 Pro达到了49.8FPS的平均水平，满帧为60FPS，这个数据表现已经足够出色，属于安卓阵营的顶级水平。

在5G方面，麒麟990 5G在芯片中集成了5G Modem，支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段。据介绍，麒麟990 5G NR理论下行峰值速率可达2.3Gbps，NR理论上行峰值速率达1.25Gbps。

还是老规矩，IT之家在楼道最西侧（IT之家5G测速“御用”点）测试了华为P40 Pro的5G速度表现。首先IT之家通过speedtest软件测试了华为P40 Pro的上传下载速度，如下图所示，多轮测试中，下载速度基本稳定在700Mbps之上，上传速度则保持在90-100Mbps左右。

在这种5G网络环境下，我们测试了华为P40 Pro应用商店下载应用的实际速度，诸如《QQ飞车》这类的大型手游，在5G网络下只需要十多秒钟就能下载完毕，下方截图中的状态栏显示，此时此刻的网速已经达到了110M/s。

IT之家也将华为P40 Pro 5G下载速度测试视频分享到了抖音中，感兴趣的小伙伴可抖音搜索“IT之家”了解观看。

作为对比，笔者家里的200M宽带，理想状态下满速下载也仅为20M/s，很显然，5G普及之后，诸如VR、云游戏等等将会迎来广阔天地。

总结：

华为P40 Pro是一款以摄影和美学为重点，同时在性能、系统、影音等方面都很出色的全面型安卓旗舰手机，是一款极具核心竞争力的5G高端智能手机，这些核心竞争力包括创新ID设计、徕卡影像系统、5G体验、充电续航等等方方面面，并且毫不夸张地说，华为P40 Pro在移动影像和美学设计方面，做到了极致，做到了行业标杆。

一款高端旗舰机，只凭借疯狂的硬件堆料，只能满足所谓“旗舰”属性，而要称为“高端”，还需要实现独具思考的设计，比如四曲满溢屏和全新配色，是华为对美学的全新认知和创造，比如徕卡超感知影像系统，是华为对移动影像的全新重塑，毫无疑问，华为P40 Pro将满足消费者对旗舰、极致和高端的更深一层的追求。

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