至臻音质+超高颜值，华为Sound X白金版体验评测

去年11月，华为发布了一款名为华为Sound X的音箱，是全球首款震撼双低音Hi-Res智能音箱，作为华为和国际专业音响品牌帝瓦雷深度合作打造的，华为Sound X不仅融入了帝瓦雷双低音单元与其专利的SAM低音增强技术，同时采用了Push-Push对称式平衡结构设计。

而4月8日，华为正式发布了Sound X白金版，IT之家也在第一时间拿到了这款音箱产品，那么它的体验究竟怎么样呢？今天大家不妨随IT之家一同了解一下。

一、外观设计稳重而不失美感

作为一款主打声学的音箱产品，华为Sound X白金版在外观设计上自然是和轻巧、清新这类的词无缘的。初见Sound X白金版，你的第一感觉会是：时尚、柔和。

是的，华为Sound X整体采用圆润简洁的圆柱体设计，只不过这个圆柱体通身没有一处棱角。简单，柔顺的曲线勾勒出Sound X的整体轮廓，给人一种柔和的视觉观感。

华为Sound X圆柱体整机的上面三分之二为抛光设计，官方称其为镀膜精饰技术，整个釉面如同镜面般光亮通透，看起来有一种玉石的质感。

音箱的下三分之一则采用了织物包裹式设计，织物触感细腻温和，在视觉设计上也为Sound X白金版带来了一些变化的美感。

音箱在外观设计上的另一个标志是在机身两侧设置了两个对称的开放式低音单元，表面镂空，带有同心圆拉丝纹理的低音扬声器振膜表面部分裸露，看起来还挺硬核。

看完了侧面再看顶部。华为Sound X的机身顶部拥有一块圆形的触控区域，这里包括4个触控键，分别是静音键、多功能键以及音量加减键。

为了避免单调，华为Sound X白金版还在这块圆形的触控区域引入了12颗LED灯，拥有红、黄、蓝、紫四色渐变灯效，播放的时候灯光亮起，很有灵动感。

华为Sound X白金版的底部拥有下凹式电源接口，同时电源接口所属的圆形设计模块里还印有相信的产品信息。

在尺寸规格方面，华为Sound X白金版底部直径为165mm，高度为203mm，重量为3.5千克，显然，两个低音炮占据了很大的重量。

整体来说，华为Sound X白金版的外观设计简洁、柔和、时尚，与家居环境更是百搭。对于一款主打声学的音箱产品来说，它的颜值不会让你失望。

二、音质表现整体出色

1、声学配置

正如前文所说，华为Sound X白金版最大的卖点是其强大的声学配置，主打音质。因为和帝瓦雷的合作，华为在Sound X中引入了两个重要的技术：分别是SAM低音增强技术和Push-Push震动平衡声学技术。

SAM低音增强技术是一种通过算法补偿声音失真的技术，可以让声压和录音棚原声匹配，根据喇叭的失真情况进行针对性的补偿，同时也可以根据喇叭的频响特性建立专有的数字算法，带来更加真实的低音效果。

至于Push-Push震动平衡声学技术，即对称式声学设计，这种设计下，两只喇叭在发声时产生的背波干扰可以相互抵消，且双喇叭平行运行的状态下能够在相位上进行能量叠加，从而减弱噪声，增加声音的能量。

在两个对称低音喇叭大音压支持下，Sound X声压强度可以达到93dB，同时该音箱采用比普通塑料抗冲击性更好的高端材质封闭，即使高音量播放音乐时，音箱的低音振幅仍能保持很好的稳定性，从而提高听感。

除了这两项技术，或者说在这两项技术的加持下，华为Sound X的基本声学配置也不俗。首先，Sound X拥有60W发射功率，这意味着Sound X能够发出非常宏亮的声音，同时，这款音箱的频响范围达到40Hz-40KHz，这说明Sound X低频可以下潜得很低，高音频率也能冲到很高，换句话说这款音箱的音域很广。

另外，华为Sound X白金版的扬声器还采用了高磁性钕铁硼稀土材质，钕铁硼材料是近年来发展起来的一种新型超强磁性材料，相较于传统扬声器采用的铁氧体，它的磁性能可达10倍以上，通量更强，搭配出色的磁路设计，可以突破传统桌面蓝牙音箱喇叭体积的设计局限，让声音澎湃有力，并加强扬声器的瞬态响应能力、给人清澈有质感的声音。

2、实际音质测试

说了那么多华为Sound X白金版的声学配置，那么它的音质究竟如何呢？IT之家也进行了实际的测试。

在测试时，IT之家首先使用的是单个Sound X音箱，先用三首曲目来测试Sound X的音质表现：分别是《Hotel California（加州旅馆）》、《鼓诗》和Meav的《ONE I LOVE》。

IT之家先将测试的过程通过视频展示给大家，视频采用的是手机录音，建议大家佩戴耳机聆听，虽然并不能还原Sound X实际播放时的体验，但也可以大致感受到Sound X的音质情况。

《Hotel California》可以说是音箱试音的必听曲目。现场版歌曲前奏以吉他开始，Sound X的声音还原很清脆，随后现场人群的尖叫声、鼓掌声，口哨声响起，可以听出，Sound X把声音的空间感给展现了出来，嘈杂的人声大概可以辨别是从哪个方向传来的。

接着鼓点声响起，伴随沙锤轻敲，Sound X对鼓点声的展现是比较低沉的，接下来，人声再度响起，同时吉他、沙锤等乐器同步演奏，Sound X都能清晰有层次地展现出来，并且声场开阔，有些声音能感觉离自己很近，有些声音则听得出离自己比较远。

总体来说，Sound X在播放《Hotel California》时的表现是出色的，临场感很强。

第二首闫学敏的《鼓诗》，主要是看Sound X在低音方面的表现。这首曲目中，大鼓、中鼓、排鼓先后出声，错落有致，声音的高低间杂交错，对于播放设备对低音的瞬时爆发力和控制力很有考验。

实际播放时，Sound X在播放大鼓的低音时，震感十足，震动共鸣回音也能够听清，有一种电影院的感觉了，不过稍有不足的是低音的力道似乎好欠缺了一些，只是觉得低音震得很厉害，缺乏一些回弹的那种饱满的力道。

为了进一步展现华为Sound X白金版的震感，IT之家又用《Violence》这首歌进行低音测试，测试的时候在Sound X开放式振膜前放置了两枚蜡烛，音乐播放后，靠近的那枚蜡烛很被振膜震动时鼓起的空气给推灭了。足见Sound X低音震感之强。

Meav的《ONE I LOVE》是一首女声独唱，接近清唱，且歌唱者咬词时的唇音和唤气声十分细腻，用这首歌主要看Sound X对声音的解析力如何，也就是听起来细不细腻。

实际播放时Sound X对女中音的声音还原饱满甜美，换气声也有清晰的表达，更细腻的唇音也是有所表达的，这对于音箱来说是比较不容易的。在解析力方面，Sound X足以让人满意。

除了单个音箱，如果你有两个Sound X，还可以两两组合配对实现立体声。在双音箱立体声模式下，IT之家也感受了一下它的音质表现。

在测试时，IT之家首先用《阿姐鼓》进行了测试，这首歌的人声清澈，伴奏简单。当足见了立体声后，Sound X的听感果然更上一层楼，实际聆听的时候，如果你在两个音箱的中间，你会明显感觉到，《阿姐鼓》背景的低音伴奏在身前一大片的空间里，而人声则集中在两台音箱的中间的一小片空间里，人声和伴奏的层次感很清晰，立体感很明显。

接着IT之家又用《生如夏花》这首歌进行测试，Sound X的表现依然惊艳，播放的时候，这首歌用人声、乐器营造的广阔的空间感被完全表现了出来。

整体来说，华为Sound X白金版的音质是对得起其1999元的售价的，这款音箱中音稳高音甜，声音解析力以及空间感都非常出色，低音方面震感强烈。

三、交互简洁，一碰传是亮点

作为一款智能音箱，华为Sound X白金版肯定也是要和传统音箱有所区别的，这着重体现在音箱的交互方面。

Sound X默认情况下是通过无线网络连接，第一次使用时需要扫描音箱底部的二维码下载华为《AI音箱》App，然后根据App的指引步骤进行连接，整个过程可轻松操作。

如果你要连接两台音箱，只需要在App首页左上角的音箱下拉菜单中选择添加音箱即可。连接两款音箱后，你可以将两款Sound X进行立体声配对，这同样也是在App上操作，具体在我的-立体声组合栏目中进行操作，配对的过程同样也很方便，不过要注意让两台音箱在统一Wi-Fi网络下。

这个时候Sound X只支持在《AI音箱》App内播放音乐，如果你想进一步让Sound X播放手机里的其他音乐，这时候有一个比较骚的操作，就是利用Huawei Share的一碰传功能，将华为手机背面轻轻触碰Sound X机身上的NFC标志，就可以直接将手机上的声音“传递到”Sound X上，非常方便。

目前，该功能在华为手机EMUI10以上系统支持熄屏、锁屏、亮屏下使用，而EMUI10系统以下的华为手机以及非华为的其他安卓手机（需支持NFC）支持亮屏解锁下一碰传音。

此外，华为还内置语音助理小艺，实际使用时，你只需要呼唤“小艺小艺”即可语音唤醒音箱，这个功能可以说是智能音箱的基本功能，而在Sound X中，仿佛是在提醒用户：“不要只看我的音质，本质上我还是一款智能音箱。”

四、高音质智能音箱为数不多的选择

通常，智能音箱定位于智能家庭的语音中枢，厂商们在设计产品时，通常会更加看重它的智能性，这就让一些音乐发烧友在市面上想寻找一款真正音质出色的智能音箱时，可选的产品非常少。苹果此前推出过HomePod，音质不错，但更多是针对iOS生态内的产品，而华为Sound X的推出可以说具有一定的填补市场空白的意义。

因此，如果你是一名音乐发烧友，对智能音箱的音质有要求，那么不用多想，华为Sound X白金版可以说是你最好的选择之一。

而如果你对音质没有特别的需求，但是预算充足，那么Sound X也可以成为你很好的选择，毕竟它的确拥有令人震撼的音效，同时具有智能音箱该有的功能，在交互体验上也可圈可点，类似手机音乐一碰传的功能也很人性化，这些都让它可以成为一个普遍意义上的“好产品”。

当然，如果你对音质确实无感，预算也不是非常充足，那么智能音箱市场上你有海量的选择空间。

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