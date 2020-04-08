华为Sound X白金版图赏：颜值高，音质好，实用性强

4月8日，华为正式发布了全新Sound X音箱白金版，IT之家也在第一时间拿到了这款音箱产品，话不多说，现在小编就为大家送上白金版Sound X的图赏。



第一次看到华为Sound X白金版，你在脑海里蹦出的词汇绝对不是轻巧、清新这类的，而是时尚。

是的，华为Sound X白金版整体采用圆润简洁的胶囊设计，这个小小的圆柱体通身没有一处棱角。简单，柔顺的曲线勾勒出Sound X的整体轮廓，给人一种时尚的视觉观感。

华为Sound X白金版圆柱体整机的上面三分之二为抛光设计，官方称其为镀膜精饰技术，整个釉面如同镜面般光亮通透，看起来有一种玉石的质感。

音箱的下三分之一则采用了织物包裹式设计，织物触感细腻温和，在视觉设计上也为Sound X带来了一些变化的美感。

同时，Sound X在机身两侧设置了两个对称的开放式低音单元，表面镂空，里面可以看到带有同心圆拉丝纹理的低音扬声器振膜。

华为Sound X白金版的机身顶部拥有一块圆形的触控区域，这里包括4个触控键，分别是静音键、多功能键以及音量加减键。

为了避免单调，华为还在这块圆形的触控区域引入了12颗LED灯，拥有红、黄、蓝、紫四色渐变灯效，播放的时候灯光亮起，很有灵动感。

华为Sound X白金版的底部拥有下凹式电源接口，同时电源接口所属的圆形设计模块里还印有相信的产品信息。在尺寸规格方面，华为Sound X白金版底部直径为165mm，高度为203mm，重量为3.5千克，显然，两个低音炮占据了很大的重量。

配置方面，华为Sound X智能音箱和音箱品牌帝瓦雷合作，拥有帝瓦雷的低音双响炮，其峰值功率达到144 Watts，低音频率可以低到40Hz，振幅可以达到20mm，声压级达到90db SPL，是苹果HomePod和Bose Revolve+两倍。此外，Sound X智能音箱还配备了360度环绕立体声麦克风阵列，支持Hi-Res标准，峰值频率扩展达到40KHz。

在华为Sound X白金版机身上有NFC表示，让音箱和手机无缝连接，支持华为分享功能，能实现手机音箱一碰传音，手机上播放的音乐碰一下Sound X，就可以转为由Sound X智能音箱播放。

整体来说，华为Sound X白金版的外观设计简洁、沉稳、不失美感，颜值在智能音箱产品中也是属于上乘之作。

华为Sound X白金版售价为1999元，值得一提的是，华为Sound X白金版在华为商城、天猫华为官旗、华为京东自营、苏宁易购华为官旗四大平台同步预售，预售开启时间为4月08日22:08，预售期享300元优惠、六期免息！感兴趣的小伙伴可以关注IT之家稍后的详细评测。

相关阅读：

《【视频】高颜值与好音质并存，华为Sound X白色款体验评测》

《至臻音质+超高颜值，华为Sound X白金版体验评测》



