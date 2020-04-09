同一款手机不同的芯片体质，消费者内心的小纠结

世界上没有两片完全相同的叶子，同一款手机里的芯片也会体质不同。出于一些原因，同一款手机在内部的一些关键部件会出现不同，也造成了使用体验上的些许差异，让消费者的内心不禁产生小纠结。

处理器不同的三星Galaxy S

一直以来，三星在Galaxy S系列手机上均采用了双SoC的策略，即在部分地区发售的机型采用三星自家的猎户座处理器，另一部分地区采用高通骁龙处理器。一般而言，韩国、欧洲、东南亚地区的机型会采用猎户座处理器，中国、日本、北美地区会采用骁龙处理器。不过，在今年发售的Galaxy S20机型中，也许是因为5G的原因，韩国地区发售的机型改为采用骁龙865处理器，欧洲及一些地区仍采用猎户座990处理器。

三星在自家旗舰机型上的双芯片策略也引来了不少用户的抱怨，上月底一家国外网站发起了线上请愿活动，活动开始后不久就引来了近2万人在请愿书上签名，要求三星在Galaxy旗舰智能手机中不再使用猎户座处理器。

AnandTech更是对于分别采用骁龙865与猎户座990的S20+、S20 Ultra机型进行了对比测试，结果显示采用不同处理器的相同机型在电池续航上存在明显差异，采用骁龙865处理器的S20+/S20 Ultra具备明显优势，功耗控制可达到目前智能手机中的顶尖水平。而采用猎户座990处理器的S20+/S20 Ultra则在续航表现上相对落后，开启120Hz刷新率后电池功耗表现甚至还不如前一代的S9+。

不过，三星方面在本周也专门对此事进行回应称：采用猎户座与骁龙处理器的机型都经过同样严格严谨的真实场景测试，并将可在手机的生命周期内保持一致的性能。

代工厂不同的苹果A9

实际上，苹果用户也经常面临这样的困扰。2015年，iPhone 6s、iPhone 6s Plus机型所采用A9处理器，由于分别由三星、台积电进行代工，结果也造成了即便采用相同的处理器，却在“体质”上呈现出不同的差异。

当时测试显示，采用三星代工的A9处理器的iPhone 6s在手机的续航能力上劣于采用台积电代工的A9处理器的iPhone 6s。

不过，三星版A9处理器却采用14nm工艺，台积电版A9处理器则采用16nm工艺。另外，在开启iOS系统的省电模式下，三星版A9处理器的频率为907MHz，台积电版A9处理器为912MHz

总体而言，当时这两个代工厂所生产出的A9处理器，在最终的消费者实际体验上并没有太大差别。不过，当时对于购买到台积电版A9处理器的iPhone 6s/iPhone 6s Plus的用户来说，一旦发现这一情况下，还多会感到幸运。

基带不同的iPhone X

时间来到2017年，iPhone X在发售后不久便被外界发现，喜欢雨露均沾的苹果发售了两个基带版本的iPhone X，分别为高通的X16与英特尔的XMM 7480。

采用高通基带的iPhone X型号为A1865，主要销售于中国、澳大利亚、印度及美国地区的Verizon、Sprint用户，采用英特尔基带的iPhone X型号为A1901，主要销售于美国地区的AT&T和T-Mobile用户，以及其它国际市场。

当时，经评测机构测试发现，采用高通基带的iPhone X信号更加稳定，下载速度更快。一般在信号正常的情况下，两者的网速表现差别不大，但当在-87dBm时，英特尔基带的iPhone X网速下降到169Mbps，而高通基带的iPhone X在-93dBm的时候才降至该速度。

同一机型，不同体质缘由何在？

显然，手机厂商当然不希望看到消费者因为同一款机型内不同的芯片而纠结，所以也会对于不同芯片间的差异通过软件的方式进行一定程度的平衡，来让其性能表现看起来相同。例如在iPhone 6s的三星版A9处理器中，苹果就对其主频和功耗进行了调整，以期在最终实际表现上，三星版与台积电版水平接近。最终苹果优化到了两者间的续航差异仅为2%-3%。

实际上，造成这一问题的多数原因是手机厂商并不希望在供货、代工上出现掣肘。苹果一般尽量会为其产品中的一个部件选择两个供货商或代工厂。一旦其中一个出现供货问题，不至于产品出现断货。此前联想的LePhone就因为AMOLED屏幕的供应问题，而造成产能不足，出现无法满足当时市场需求的问题。

另外还有厂商当时的策略问题，例如iPhone X、iPhone XS系列、iPhone 11的基带之所以从高通过渡到英特尔，就在于苹果当时由于与高通官司纠纷不断，想极力扶持英特尔的产品迅速成长。然而，当苹果与高通在2019年达成和解后，2020年的苹果iPhone也早已确定将会采用高通的5G基带。