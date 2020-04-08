三星Galaxy Fold国行获One UI 2.0更新，升级Android 10

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IT之家4月8日消息 三星Galaxy Fold国行获One UI 2.0更新，此次更新版本号为F9000ZCU3BTCD/F9000CHC3BTCD/F9000ZCU3BTCD，更新包大小为1915.00 MB，安全补丁级别更新至2020年3月1日，系统底层更新为Android 10版本。

新增内容如下：

黑暗模式

- 增强图像、文本和颜色调整功能，适用于白天和夜间环境。

- 启用黑暗模式时，壁纸、小组件和闹钟会变暗。

图标和颜色

- 应用程序图标和系统颜色更清晰。

- 改进了标题和按钮的布局，避免浪费屏幕空间。

动画效果更流畅

- 触摸操作有趣，动画效果更强。

精细交互

- 只需稍微移动手指，即可在宽大屏幕上轻松导航。

- 使用突出显示的按钮轻松关注重要内容。

辅助功能

- 改进了大型文本的高对比度键盘和布局。

- 收听实时语音并将其显示为文本。

优化存在壁纸时的文字阅读效果

- One UI 2 会根据下图中的明暗区域和颜色对比度自动调整字体颜色，即使存在壁纸，也能让您轻松看清文字。

智能管理器

- 电池使用情况图表现在提供更详细的信息。

- 为无线共享充电添加了电池限制设置和其他增强功能。

数字健康

- 设置目标来控制手机使用情况。

- 使用专注模式来避免手机产生的干扰。

相机

- 添加了编辑显示在屏幕底部的模式的功能。

- 提供了“更多”选项卡，方便从预览画面快速访问隐藏模式。

- 改进了布局，让您可以集中精力拍摄照片，不受设置的影响。

浏览器

- 自定义快捷菜单，方便立即访问最常用的功能。

- 从应用栏获取更多信息。

- 从三星应用商店安装插件以便获取更多功能。

三星通讯录

- 通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留 15 天，而后才会被永久删除。

日历

- 无需创建事件，即可将贴纸添加到某个日期。

- 铃声可用于事件提醒。

提醒

- 更多选项可用于重复提醒。

- 为特定时间段设置基于位置的提醒。

- 与家人和其他分享群组共享提醒。

- 为特定日期设置提醒，但不会发出提示。

我的文件

- 创建了回收站功能，以便误删内容时还原文件。

- 增加了更多筛选条件，方便搜索时快速找到所需内容。

- 现在支持同时将多个文件和文件夹复制或移动到不同目标。

计算器

- 单位转换器添加了速度和时间单位。

使用提示

- 增加了使用提示，帮助您充分利用 Galaxy 设备。

其它

新添加的应用程序 : QQ 音乐, 三星 FM

-快速面板"导航栏"已被移除

-快速面板新增"专注模式"