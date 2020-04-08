三星Galaxy Fold国行获One UI 2.0更新，升级Android 10

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IT之家4月8日消息 三星Galaxy Fold国行获One UI 2.0更新，此次更新版本号为F9000ZCU3BTCD/F9000CHC3BTCD/F9000ZCU3BTCD，更新包大小为1915.00 MB，安全补丁级别更新至2020年3月1日，系统底层更新为Android 10版本。
新增内容如下：
黑暗模式
- 增强图像、文本和颜色调整功能，适用于白天和夜间环境。
- 启用黑暗模式时，壁纸、小组件和闹钟会变暗。
图标和颜色
- 应用程序图标和系统颜色更清晰。
- 改进了标题和按钮的布局，避免浪费屏幕空间。
动画效果更流畅
- 触摸操作有趣，动画效果更强。
精细交互
- 只需稍微移动手指，即可在宽大屏幕上轻松导航。
- 使用突出显示的按钮轻松关注重要内容。
辅助功能
- 改进了大型文本的高对比度键盘和布局。
- 收听实时语音并将其显示为文本。
优化存在壁纸时的文字阅读效果
- One UI 2 会根据下图中的明暗区域和颜色对比度自动调整字体颜色，即使存在壁纸，也能让您轻松看清文字。
智能管理器
- 电池使用情况图表现在提供更详细的信息。
- 为无线共享充电添加了电池限制设置和其他增强功能。
数字健康
- 设置目标来控制手机使用情况。
- 使用专注模式来避免手机产生的干扰。
相机
- 添加了编辑显示在屏幕底部的模式的功能。
- 提供了“更多”选项卡，方便从预览画面快速访问隐藏模式。
- 改进了布局，让您可以集中精力拍摄照片，不受设置的影响。
浏览器
- 自定义快捷菜单，方便立即访问最常用的功能。
- 从应用栏获取更多信息。
- 从三星应用商店安装插件以便获取更多功能。
三星通讯录
- 通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留 15 天，而后才会被永久删除。
日历
- 无需创建事件，即可将贴纸添加到某个日期。
- 铃声可用于事件提醒。
提醒
- 更多选项可用于重复提醒。
- 为特定时间段设置基于位置的提醒。
- 与家人和其他分享群组共享提醒。
- 为特定日期设置提醒，但不会发出提示。
我的文件
- 创建了回收站功能，以便误删内容时还原文件。
- 增加了更多筛选条件，方便搜索时快速找到所需内容。
- 现在支持同时将多个文件和文件夹复制或移动到不同目标。
计算器
- 单位转换器添加了速度和时间单位。
使用提示
- 增加了使用提示，帮助您充分利用 Galaxy 设备。
其它
新添加的应用程序 : QQ 音乐, 三星 FM
-快速面板"导航栏"已被移除
-快速面板新增"专注模式"