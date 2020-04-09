调查：美国青少年苹果iPhone拥有率创历史新高

IT之家4月9日消息 根据投资公司Piper Sandler在美国最新的半年度青少年调查中收集的最新数据显示，iPhone仍然是美国青少年中最受欢迎的智能手机，这一情况已经保持多年。

IT之家了解到，Piper Sandler的 "Taking Stock With Teens "调查了5200名平均年龄为16.2岁、家庭收入中位数为6.56万美元的青少年，了解他们的购买习惯和品牌偏好。

调查显示，85% 的受访青少年拥有一部 iPhone，88% 的受访者预计 iPhone 将成为他们的下一部手机，这两项数据均创下了调查的历史新高，但值得注意的是，这些受访者大多来自收入较高的家庭。去年，83%的受访青少年拥有一部iPhone，86%的人计划购买。

另外，8%的青少年表示，他们计划购买Android手机，低于去年同期的10%。

自这些调查开始以来，青少年对iPhone的兴趣一直很强，每年都在稳步增长。2020年，苹果预计将发布5G版iPhone，并推出新的、价格更实惠的iPhone SE 2，这可能会使青少年iPhone的拥有人数进一步增长。

今年的调查还把目光投向了AirPods。52%的青少年表示，他们拥有一套AirPods，而在没有拥有AirPods的青少年中，18%的人计划在一年内购买。

青少年用户对苹果来说非常重要，因为品牌忠诚度将激励他们在未来几年内继续购买苹果生态系统中的产品。