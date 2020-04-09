分析称 Steam 约 80% 游戏上市前两周收入低于 5 千美元

IT之家4月9日消息 日前Valve罕见地放出了Steam数千款游戏的销量数据，但V社对于数据只进行了选择性地解读，而arstechnica.com的分析则指出，在Steam上架前两周销售额低于5000美元的游戏，在过去五年中占到Steam发布游戏的绝大多数。

IT之家获悉，日前V社在官方博客放出部分新品销售数据，按照发布年份列出了前两周收入超过5千美元、1万美元、5万美元、10万美元和25万美元的游戏数量，称游戏销售表现越来越好，超过预期。



arstechnica.com将这些条形图转化为数字数据，并将这个数据与Steam Spy收集到的每年Steam发布的总数量进行了比较，最终得出一个V社未曾提及的数字：发布前两周收入低于5千美元的游戏数量。

arstechnica.com发现在2014年，这个最底层的销量不到所有Steam发布游戏的一半，而在这一年里，Steam销售的游戏总数量不到1400款。但到了2015年，游戏发行量已经增长到了2300多部，数据显示，这一增长几乎完全来自于那些发布前两周收入低于5千美元的游戏。

自2015年以来，无论是Steam年增长率，还是那些发布前两周收入低于5千美元的游戏的比例，都在持续呈指数级增长，然后在2019年才趋于平缓。不过目前来看，在过去三年里，Steam首发销量无法突破5000美元的游戏比例一直徘徊在80%左右。

arstechnica.com分析后得出结论，Steam上成功游戏数量增加的同时，失败的游戏数量也在绝对和相对的基础上增加了更多。对于开发者来说，游戏在Steam上架，并不能保证一定获得大量游戏玩家青睐。而对于玩家来说，这意味着要在Steam商店的列表中筛选大量的低质游戏，显然很少有人愿意购买这些游戏。