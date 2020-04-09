24999元，一图看懂最贵华为终端智慧屏X65

IT之家4月9日消息 在4月8日晚上的华为中国春季新品线上发布会上，华为消费者业务CEO余承东携P40系列高能亮相，华为P40/Pro/Pro+系列售价4188元至8888元。除了华为P40系列手机之外，华为智慧屏X65也成为发布会中的焦点，瞄准高端旗舰，售价24999元。

华为智慧屏X65采用了一体超薄，沉浸式设计，采用65英寸4K OLED屏幕，搭载2400万超广角AI慧眼，支持AI自动追焦，超广角视角人像追踪，视频通话时刻C位。还支持隔空手势操作，包括了调节进度、音量调节、暂停播放、静音/去静音等。

华为智慧屏X65搭载电影原彩OLED屏幕，829万像素自发光，内置鸿鹄898芯片，支持2 x A53+ 2 x A73 CPU，Mali-G51 MP4 GPU，采用6GB内存+128G存储配置。

IT之家获悉，华为智慧屏X65采用14喇叭全屏声场，采用华为Histen专业音效算法，让声音从屏幕中跑出到达耳边。华为智慧屏X65支持沉浸式交互设计，多任务管理，在影音、游戏、智能家居控制等任务间流畅自由切换。

华为智慧屏X65支持智能跨屏，可以跨设备访问图库，手机也能当遥控器，大小屏播放内容无缝流转，并且搭载了一站式观影平台，包括华为视频、酷喵、芒果 TV、极光 TV等内容。