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台湾厂商推出ThinkPad布局机械键盘：樱桃轴，185美元起

2020/4/9 16:50:31来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月9日消息 根据外媒Notebookcheck的报道，台湾初创公司TEX推出了新一代的ThinkPad布局的机械键盘，采用了樱桃轴体，售价185美元起，约合人民币1300元。

据介绍，新一代的TEX Shinobi机械键盘采用了ThinkPad特有的小红点设计，经典的IBM ThinkPad 7排布局，还有蓝色的回车键。

IT之家了解到，这款键盘起价要185美元，根据所选的樱桃轴体的不同，价格还会再涨一些，另外选购蓝牙套件也需要额外的费用。

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关键词：ThinkPad机械键盘

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