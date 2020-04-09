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全世界第二张“拍摄”黑洞照片公布：仍然模糊不清

2020/4/9 19:26:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月9日消息 2019年4月10日，全球六地（布鲁塞尔、圣地亚哥、上海和台北、东京和华盛顿）以英语、西班牙语、汉语和日语四种语言，通过协调召开全球新闻发布会，事件视界望远镜（EHT）宣布一项重大成果，公布了世界第一张黑洞照片。时隔一年后，全球第二张拍摄黑洞照片公布，显示了黑洞向外猛烈喷射了大量物质。

▲3C279中心黑洞

据了解，第二张黑洞照片上的超大质量黑洞位于距离地球约50亿光年外的类星体中心，该类星体看起来非常明亮，在很多年前就被天文学家命名为3C279。在浩渺的星际空间中，类星体是我们已知最明亮宇宙天体之一。而3C279比较特殊，因为它的中心黑洞周围盘旋着一个发出强烈辐射的气体吸积盘，这样更容易被观测。

黑洞是宇宙中引力最强天体，当物质落入超大质量黑洞中时，物质中的一小部分气体和尘埃几乎会被加速到光速。结果导致黑洞喷出快得出奇的相对论射流，达到光速99.5％。

之前，天文学家一致认为黑洞辐射喷射流应该呈直线状，但第二张照片揭示了喷射流底部似乎是弯曲的。至于为什么是弯曲的，有待进一步观测。

IT之家此前报道，事件视界望远镜（EHT）项目组因拍摄实世界上第一张黑洞照片获得了2020年突破奖——基础物理学奖。

由全球20个国家和地区、60座研究机构的科学家组成的国际合作团队，通过分布在南极洲、智利、墨西哥、美国夏威夷州、美国亚利桑那州和西班牙的8台高灵敏度射电望远镜，首次拍到了黑洞照片。8台望远镜通过原子钟网络实现同步，从而组成大小和地球相当的虚拟望远镜，其分辨率是人类在地球表面从未达到过的。EHT的拍摄目标之一，是位于Messier 87星系中心的超大质量黑洞，其质量相当于65亿个太阳。运用全新的算法和技术，研究团队经过艰苦的数据分析，终于呈现了这只“星系怪兽”的图像：中心黑色的黑洞剪影，被周围旋转的炽热气体环绕。这张照片验证了爱因斯坦引力理论对黑洞的预测：由于光线无法挣脱黑洞的引力，在黑洞周围，存在一个由光线构成、环绕中心黑色区域旋转的亮环。

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关键词：黑洞照片

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