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英特尔官宣：10nm桌面/移动低功耗处理器Jasper Lake 2020年到来

2020/4/9 20:03:15来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月9日消息 今天下午，英特尔举行了媒体分享会，公布了2020年的产品规划。

IT之家了解到，根据英特尔官方的PPT，英特尔2020年将有一系列 10nm 新品来袭，其中包括Jasper Lake 10nm 桌面/移动低功耗处理器、Tiger Lake 10nm 移动处理器、基于Xe 架构的DG1 独立显卡、10nm Ice Lake 至强可扩展处理器以及首款面向无线基站的5G就绪10nm 片上系统Snow Ridge。

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关键词：英特尔10NM

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