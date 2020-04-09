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微软 Surface Go 美国官方商城已售罄

2020/4/9 23:18:52来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月9日消息 今年早些时候，外媒预计微软将在3月举行Surface发布会，届时将发布Surface Go 2和Surface Book 3新品。显然由于COVID-19冠状病毒大流行，微软还未公布Surface春季新品发布会。

不过，通常情况下，当新产品要发布时，旧产品就会卖光，并且会清理库存，也不会再补货。现在IT之家发现，美国微软商城中的Surface Go消费者版已经显示售罄。而对于Surface Go for Business，只有基本型号可用，其他三种配置已售罄。

微软Surface Book 2还没有完全售罄。你可以购买配备第七代Core i5/Core i7的13.5英寸基本款型，配置8GB 内存和256GB存储，或具有16GB 内存和512GB存储的Core i7型号。对于Surface Book 2 15英寸版本来说，你只能选择带有第八代Core i5且无专用GPU的基本型号。

微软Surface Go 2预计将包括Amber Lake系列Intel Pentium Gold 4425Y处理器，Surface Book 3预计将使用Intel Ice Lake处理器和较新的Nvidia GPU。

IT之家发现，微软中国官方商城还可以购买Surface Go平板电脑。

点击访问：微软中国官方商城

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关键词：Surface GoSurface Book 3

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