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微软 Surface 新品曝光，搭载 Intel Core i5-1035G1 处理器

2020/3/30 7:21:26来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家3月30日消息 除了Surface Go 2和Surface Book 3新品之外，微软可能计划在今年晚些时候更新Surface Laptop 4。根据新的基准测试，微软正在使用英特尔的Ice Lake处理器测试神秘的Surface新品。

清单中提到的设备似乎确实是微软Surface产品，因为该公司以前已为其Surface Go和Surface Pro 7设备使用“OEM”代号。

微软正在测试Surface新品，采用英特尔酷睿i5-1035G1处理器，该处理器的主频为3.7Ghz，睿频为4.8Ghz。根据基准测试，列表中提到的设备具有3：2的宽高比显示屏和1536×1024的分辨率。

IT之家发现，未知的微软Surface还配备了16GB的LPDDR4 内存，Windows 10 20H1（2004版本）和3月19日发布的BIOS。

这款Surface新品还采用了SK Hynix海力士的HFM512GDGTNG-87A0A NVMe 512GB SSD存储。值得注意的是，微软以前曾在Surface Laptop 3（Ryzen 7）中使用了此SSD，而Toshiba东芝 KBG40ZNS256G NVMe SSD在Ice Lake处理器设备中使用。如果这是一个提示，那将是对现有Surface Laptop笔记本电脑的升级。

在相关新闻中，基准测试显示，功能强大的Surface Book 3可能正在开发中。多个3DMark清单泄漏了疑似Surface Book 3的配置。

微软Surface Book 3原型机使用英特尔酷睿i7-1065G7 Ice Lake处理器和Nvidia GTX 1650 Max Q显卡。该变体可能是13.5英寸版本，另外15英寸Surface Book 3原型机搭载了英特尔酷睿i7-1065G7和GTX 1660 Ti Max-Q 显卡。

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关键词：Surface Book 3Surface微软

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