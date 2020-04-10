任天堂官推：不要用酒精擦拭Switch，易导致褪色变形

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IT之家4月10日消息 任天堂服务中心官方推特发公告称，请玩家不要尝试用酒精给Switch主机和Joy-Con手柄消毒，这会导致产品褪色或变形。
任天堂在公告中表示，由于Switch主机和手柄都是塑料制品，如果使用酒精擦拭，可能会导致产品褪色、变形。除此以外，任何含酒精的纸巾都不建议使用，会给产品带来损伤。
IT之家了解到，由于冠状病毒引起的供应链中断而无法跟上不断增长的需求，任天堂已暂停在日本发售Switch游戏机。
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