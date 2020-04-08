消息称任天堂Switch加单2成，最快4月底重新铺货

IT之家4月8日消息 据DigiTimes报道，任天堂（Nintendo）Switch游戏主机由于新冠疫情曼延，需求持续升温，相关供应链透露，任天堂近两周提高2成供应链订单，以因应市场需求，诸如富士康、日本星电（Hosiden）等厂商，正在努力赶工。

DigiTimes表示，预计最早在4月底重新铺货。

Switch问世已3年，然销售成绩不斐，任天堂于1月底公布财报时，已经将2020年度Switch系列机种全球销售量从原本预估的1800万台，上修至1950万台，如今随着疫情升温，各国实施隔离策略，带动宅经济发酵，Switch全年出货可望超越公司原本预估值。

IT之家曾报道，由于疫情影响，任天堂Switch游戏机供不应求，市场上大规模缺货。今年2月份，任天堂发布致歉声明：

感谢您惠顾我们的产品。由于正在发生的新型冠状病毒感染，预计在中国制造的任天堂Switch和Joy-Con等外设，将会遭遇不可避免的生产和发货延迟，这些设备针对的是日本国内市场。同样，目前已经脱销的《健身环大冒险》预计也将延迟发货。我们对有此产生的所有不便表示歉意。我们将努力尽可能配送产品，同时留意新型冠状病毒的感染，希望能够得到您的理解。