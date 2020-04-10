美国疫情前线的亚马逊快递小哥：冒着生命危险在送货，不干又不行

北京时间4月10日消息，目前，美国新冠肺炎疫情形势严峻，确诊病例已超过45万例。许多医护人员和生活必需品供应商都奋斗在抗疫前线。路透社今天刊文，从一位快递小哥的视角描述了前线人员所承受的心理压力和无奈。

以下是文章全文：

伊克斯塞尔索·萨布劳(Excelso Sabulao)今年35岁，是零售巨头亚马逊公司的一名合同工。他在美国加州为亚马逊配送生鲜杂货，这样就能拿到一份收入，减轻父母的负担。

而如今，在疫情期间，他需要在店内和家中与其他人、亲人频繁接触，他担心自己的工作会害死父母。

“我只是在祈祷，自己干这个不会感染新冠肺炎，”他说，“如果我感染了，我就会在家里传播，这相当于对我的父母宣判了死刑。”

快递小哥的一天

萨布劳是无数亚马逊合同工中的一员，他们要把消费者依赖的食物和主要消费品送到家门口。现在，几乎所有美国人口都处于政府的“居家令”下。然而，他和其他司机感觉被亚马逊亏待了。作为全球疫情下的前线工人，亚马逊并没有向他们支付更多薪酬或提供更多防护。

周一早上，萨布劳要开一个小时的车到旧金山湾区城市都柏林(Dublin)，承接亚马逊旗下全食超市的订单。他与自己的父母生活在加州斯托克顿市。母亲在三年前轻度中风，父亲在沃尔玛工作，因为新冠肺炎疫情休假。萨布劳称，父母最容易受到新冠肺炎的影响，照顾他们是菲律宾文化的一部分。

萨布劳拖着购物车

萨布劳戴着一个白色口罩，拖着两个放满牛皮纸袋的购物车，牛皮纸袋上印有亚马逊Prime忠实会员的Logo。随后，他开始向自己的车中装货。他的车就停在Amazon Flex服务的专用停车场。Amazon Flex是亚马逊推出的一项服务，允许像萨布劳这样的合同工用自己的车登记送货时间。他很快就装满了汽车后备箱，开始把纸袋和其他包裹放在汽车后座上。

难以保持社交距离

取货过程中令人痛苦的部分算是结束了。萨布劳称，最让他害怕的是到全食超市的等候区接单，那里有并排站在一起的其他司机，根本无视卫生官员建议的保持6英尺(约合1.8米)的社交距离。萨布劳说，自己必须打开其他司机也打开过的相同存储冷却器，一般没有时间使用湿巾擦拭。

把包裹装入车中

“这让我变得偏执，”萨布劳称，“你正在处理的是其他人已经摸过的东西，或许他们已经出现了咳嗽症状——我不知道。”

亚马逊称，都柏林全食超市门店及其设施提供手套、口罩和消毒液。“我们依旧致力于保证我们团队的健康和安全。”亚马逊称，该公司要求员工之间保持社交距离，告诉送货工进一步拉大与顾客的接触距离。

他摘下口罩，开始驾车。到达目的地后，他用自己的手机扫描杂货包裹上的条形码，然后送到购物者的门前。

萨布劳希望尽可能地减少与顾客的接触。亚马逊的应用允许他向购物者发短信，询问可以把包裹放在哪里，并提供他所预计的到达时间。

把包裹送到顾客门前

不过，在周一的21趟送货中，萨布劳无法避免与购物者面对面。在一次送货中，当萨布劳抵达时一位女子正处于私人车道中，于是他把包裹放到她的车旁。在另外一家，一位女顾客打开门，跪下，开始擦拭她订购的包裹。

小费占收入一半

有时候，这些麻烦也值得付出。据萨布劳回忆，在疫情刚开始爆发时，一位购物者大方地给了一笔小费，使得不到30分钟的送货过程收入从10美元飙升到了83美元。

周一，他在7个多小时的送货过程中赚到了289美元，其中一半以上来自小费。萨布劳称，一般情况下，这些时间只能赚到200美元。

不过，他越来越感觉到，回报正在发生变化。现在，很少会在送货时出现收入大涨的情况，这意味着他的收入可能要比以前少了。他担心自己的个人湿巾将用完，希望亚马逊为他和其他合同工提供消毒液。

“可以说，我们在冒着生命危险在送货，”他说，但是不会选择辞职，“我还有开销，就是这样。”