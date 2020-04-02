抗议和罢工起作用了，亚马逊要为员工量体温发口罩

北京时间4月2日晚间消息，据国外媒体报道，在经历了工人抗议和罢工，以及工会和立法人员的指责之后，亚马逊终于决定采取进一步的措施来保护仓库工人安全。

亚马逊零售业务负责人戴夫·克拉克（Dave Clark）今日在一份声明中表示，亚马逊将开始测量员工上班时的体温，并向他们提供口罩。

克拉克称，从上周日开始，亚马逊已经在美国特定地区对员工进行体温测量。但从下周起，亚马逊将对美国和欧洲的整个运营网络，以及全食超市的员工进行体温测量。

克拉克还补充说，任何发烧超过100.4华氏度（38摄氏度）的员工都将被告知回家，只有在连续三天不发烧后才能返回工作。

之前，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）曾表示，已为员工订购了数百万个口罩。而克拉克今日称，这些订单已达到，将尽快发放给员工。

克拉克说，在特定地区，工人们最早将于今天拿到口罩。下周，所有工人都能拿到口罩。克拉克还称，亚马逊订购的所有N95口罩都将提供给医务人员，或免费捐赠给医疗保健和政府组织。

此外，亚马逊还介绍了增加仓库工人和送货司机的最新进展。亚马逊上个月曾表示，受新冠病毒疫情的影响，公司在线订单激增，因此将额外招聘10万名员工。克拉克今日称，亚马逊已经雇佣了8万多人，并花费了逾1.5亿美元来支持工人。

在采取这些措施之前，亚马逊遭到了立法者、工会领袖和仓库工人的指责，称在疫情爆发期间，亚马逊对员工缺乏足够的保护措施。周三，密歇根州罗穆卢斯（Romulus）仓库的工人举行了罢工，而纽约斯塔滕岛（Staten Island）仓库的工人们在周一举行了抗议活动。

为此，亚马逊还解雇了组织这次抗议活动的组织者克里斯·斯莫斯（chris smalls）。昨日，纽约市市长白思豪（Bill De Blasio）称，针对亚马逊解雇斯莫斯一事，他已下令要求纽约市人权专员对此展开调查。

克拉克今日还称，亚马逊将继续对其宣布的新健康和安全措施进行日常审计，还将通过内部摄像系统来发现其设施中可以改善社交距离的领域。在此之前，亚马逊多家仓库的工人们表示，亚马逊所做出的努力还不足以保证他们的安全。