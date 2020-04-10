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iQOO Neo3或将于4月23日发布，还有“岛上分会场”

2020/4/10 15:18:38来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家4月10日消息 最近有关iQOO品牌旗下全新性能机型iQOO Neo3的爆料不断，又正值任天堂Switch游戏《动物森友会》大火，iQOO也借此预热了一把新机iQOO Neo3。

受疫情影响，各大厂商纷纷采用线上发布会的形式发布新品。而iQOO另辟蹊径，为iQOO Neo3设计了一个岛上发布会分会场，根据岛上的“4.23 coming”来看，可以确定iQOO Neo3的发布日期是4月23日

甚至体验专区和休息区都一应俱全。

此前IT之家报道，iQOO Neo3新品信息疑似被iQOO产品线总经理@手机鸟叔 曝光，其在微博中表示，iQOO Neo3将采用“3+2旗舰至尊套餐”的概念。网友猜测，“3”极大可能是指iQOO Neo3三大核心性能配置，除了已经曝光的骁龙865及120Hz高刷新率以外，大家还关注是否搭载UFS 3.1闪存、LPDDR5内存或超快闪充上。“2”可能更多指代视听体验上的全方位优化，除了高刷新率屏幕，iQOO Neo3有可能提供Hi-Fi级的音质；也可能就是指双扬声器配置。

有业界人士预测，iQOO Neo3的售价可能会定在3000元左右，这会是一个很有竞争力的价格区间。

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