台积电营收已连续3月同比增长超30%：华为麒麟990 5G/苹果A14将继续推动

4月10日消息，据国外媒体报道，为苹果、华为等众多公司代工芯片的台积电，今日下午已公布3月份的营收，同比增长率较2月份虽有下滑，但依旧超过了40%，算上1月份，台积电今年前3个月营收的同比增长率均超过了30%，4月份还有望延续。

台积电今日下午公布的月度营收显示，其在3月份营收1135.2亿新台币，去年同期为797.22亿新台币，同比增长42.4%。

而在今年的1月份和2月份，台积电的营收分别为1036.83亿新台币和933.94亿新台币，营收的同比增长率分别为32.8%和53.4%。

台积电今年前3个月的营收同比大幅增加，也扭转了去年一季度3个月的营收同比连续下滑的颓势。2018年的前3个月，台积电的营收同比分别下滑2.1%、5.8%和23.1%，3个月的营收均未超过800亿新台币，最高的3月份为797.22亿新台币。

从目前的情况来看，台积电4月份的营收，有望延续同比大幅增长的趋势，去年4月份台积电的营收为746.94亿新台币。

在此前的报道中，外媒是表示台积电本月将开始为苹果大规模量产今秋iPhone 12所搭载的A14处理器，华为新推出的P40系列所搭载的麒麟990处理器，也是由台积电代工，目前这一款手机在国内市场销售火爆，对芯片的需求也将非常大，在这两大客户的推动下，台积电4月份的营收预计不会低。