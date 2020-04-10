荣耀30系列爆料汇总：麒麟985芯片+双扬声器+双超级快充…

IT之家4月10日消息 荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀将于4月15日14:30召开，本次发布会的slogan为“光影之美，一见倾心”。最近几天，荣耀已就荣耀30系列新机的新特性进行了爆料，大体包括首发麒麟985芯片、全频段大振幅双扬声器、双超级快充和轻薄机身等等，一起来看一下吧。

荣耀30系列首发麒麟985芯片

4月7日，荣耀老熊在微博中确认了麒麟985芯片的存在，称麒麟985已经登上AI Benchmark，位居前三。从上AI Benchmark的排名可以看到，麒麟990 5G排名第一，第二名是联发科天玑1000，第三名是就是麒麟985，之后是麒麟820和麒麟990。荣耀老熊表示“全球‘最聪明’的五款芯片，我们拥有四款”。

荣耀30系列系统搭载全频段大振幅双扬声器

官方表示，新款荣耀30系列手机将采用全频段大振幅双扬声器配置，支持Histen智能音效+游戏听声辨位。另外，双扬声器还可以解决多场景“音质痛点”，智能识别音频场景，对不同场景进行针对性优化，打造更好的外放效果。荣耀总裁赵明还在回复网友时表示，“技术过剩，真正的卖点还没开始抖呢”。

荣耀30/30 Pro全系搭载40W超级快充

荣耀手机官微现已公布，荣耀30系列全系搭载40W超级快充，获得莱茵安全快充认证。此外，荣耀官方称该机还支持无线超级快充，但没有公布具体充电功率。

荣耀30系列手机厚8.07mm，重量不到190g

据荣耀老熊介绍，荣耀30手机重量不到190克，同时从其晒出的实测图片来看其厚度也只有8.07mm，此外荣耀30系列的卖点除了轻薄设计外还拥有领先的5G体验、超强的拍照、超长的续航。

IT之家了解到，新款荣耀30系列将由“荣耀30，荣耀30 Pro，荣耀30 Pro+”三款机型组成，将首发搭载麒麟985芯片，采用全频段大振幅双扬声器配置，支持Histen智能音效+游戏听声辨位。新机还将采用高刷新率屏幕，同时据工信部信息显示型号为EBG-AN10的荣耀5G手机（应为荣耀30 Pro）前置3200万像素摄像头，后置5000万像素主摄，支持5倍光学变焦。