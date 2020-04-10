三星Galaxy A71 DXOMARK评分公布：84分

IT之家4月10日消息 今天上午，三星Galaxy A71 5G在官网开启预售，配备8GB内存与128GB机身存储，售价3399元。现在，DXOMARK中文公布了这款的手机的相机评分——84分。DXOMARK中文表示三星Galaxy A71 与其它中端智能手机的表现相差不远，但是其图像质量与您对目前的旗舰手机的期望有一定差距。

DXOMARK总评：



即使三星的A系列中端手机的设计宗旨并不是为了与三星旗舰机型相媲美，不过新的A71的表现也没有比我们一年前测试的A9更好。它的主摄像头和超广角摄像头都可以在良好的光线下拍出良好的曝光度、绝好的动态范围和非常饱和的色彩，但是户外图像中的蓝色色偏令人失望。

所有图像的细节通常都不多，自动对焦在低光下经常失败，这可能令人懊丧。与A9相比，三星显着改善了A71上的散景呈现，这对人像拍摄者来说是一大优势，但变焦和夜间拍摄的质量都不佳。

在视频上，我们也得到相同的分析结果：它的曝光度和色彩通常还算可接受，但是细节不多，跟踪拍摄对象时自动对焦也不稳定，因此难以拍出成功的视频。对于那些追求高品质摄影的三星爱好者，我们会建议他们购买该品牌的旗舰机型，而预算有限的消费者在中端市场上也会有更好的摄影选择。