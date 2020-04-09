三星霸占智能手机 OLED 屏幕市场， Q1 份额达 90%

IT之家4月9日消息 三星多年来一直是智能手机OLED面板业务的领导者，根据一份新的市场分析报告，三星在2020年Q1季度占据90％以上的市场份额。

根据市场研究公司Stone Partners数据，三星显示在2020年第一季度出货6160万片智能手机OLED面板，并占据90.2％市场份额，共出货6830万块OLED面板。另一方面，竞争对手品牌及季度市场份额分别是辉光电(EDO，4.9%)，维信诺（Visionox，4.5%），天马（Tianma，0.4%）和京东方（BOE，0.1%）。

三星显示与竞争对手的手机OLED面板制造商之间存在巨大差距。据IT之家了解，三星公司将开始向其他智能手机OEM厂商提供更多OLED打孔屏面板。尽管到目前为止，此类面板仅限于高端手机，但将来它们将开始出现在低端和中端智能手机中。

越来越多的智能手机型号将从LCD面板转换为OLED面板。Counterpoint Research报告称，2020年将有6亿部OLED面板智能手机出货。

三星显示面向苹果、谷歌、华为、一加、OPPO和小米出售OLED屏幕面板。三星还在折叠屏OLED面板和可折叠玻璃的制造方面进行巨额投资，预期折叠屏手机的出货量将来会保持增长。