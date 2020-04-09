内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星霸占智能手机 OLED 屏幕市场， Q1 份额达 90%

2020/4/9 17:06:29来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月9日消息 三星多年来一直是智能手机OLED面板业务的领导者，根据一份新的市场分析报告，三星在2020年Q1季度占据90％以上的市场份额。

根据市场研究公司Stone Partners数据，三星显示在2020年第一季度出货6160万片智能手机OLED面板，并占据90.2％市场份额，共出货6830万块OLED面板。另一方面，竞争对手品牌及季度市场份额分别是辉光电(EDO，4.9%)，维信诺（Visionox，4.5%），天马（Tianma，0.4%）和京东方（BOE，0.1%）。

三星显示与竞争对手的手机OLED面板制造商之间存在巨大差距。据IT之家了解，三星公司将开始向其他智能手机OEM厂商提供更多OLED打孔屏面板。尽管到目前为止，此类面板仅限于高端手机，但将来它们将开始出现在低端和中端智能手机中。

越来越多的智能手机型号将从LCD面板转换为OLED面板。Counterpoint Research报告称，2020年将有6亿部OLED面板智能手机出货。

三星显示面向苹果、谷歌、华为、一加、OPPO和小米出售OLED屏幕面板。三星还在折叠屏OLED面板和可折叠玻璃的制造方面进行巨额投资，预期折叠屏手机的出货量将来会保持增长。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星智能手机OLED

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    