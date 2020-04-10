华为Wi-Fi 6+路由器AX3/Pro售价229元起，余承东：价格非常低，我受到很大批评

IT之家4月10日消息 在3月底的Wi-Fi 6+线上技术沟通会上，华为除了公布Wi-Fi 6+的相关技术细节外还发布了两款WiFi 6+路由器产品：AX3/AX3 Pro，在华为P40系列发布会上，华为正式公布了两款路由器的价格，分别是229元和329元。

在华为P40系列发布会后的采访中，余承东称，这次路由器价格非常低，我受到了很大的批评。至于为何性能这么好价格还这么便宜，余承东表示，因为我们领先的芯片、技术，把成本降下来了。核心智能家居系统都广泛使用鸿蒙的操作系统，其实鸿蒙操作系统早就准备好了。

IT之家曾报道，新款华为AX3 Pro路由器搭载凌霄四核 1.4GHz CPU，支持160MHz大频宽，相较于传统WiFi 6路由器其近距离速度提升近1倍。此外AX3 Pro路由器支持华为分享一碰连网，支持NFC功能的安卓手机轻碰路由器即可免密加入Wi-Fi网络。支持手游加速/网课加速/远程办公加速和儿童上网保护。

此外新款华为AX3 Pro路由器还支持动态窄频宽：通过降低手机回传路由器的频宽，同等发射功率下提升信号强度高达6dB，加上3000Mbps的无线速度即可实现远距离多穿一堵墙。160MHz大频宽的Wi-Fi 5手机、平板，如Mate30/20系列、P30系列、MatePad系列和平板M6系列等，搭配华为Wi-Fi 6+路由器，速度也会更快。